BAD KISSINGEN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Aufmerksame Bewohner konnten den Brand schnell löschen. Da die ersten Ermittlungen der Kripo Schweinfurt auf Brandstiftung hindeuten, sucht die Polizei dringend nach Zeugen.



Nach aktuellem Stand gelangte ein Unbekannter in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Weidgasse und hat einen Brand im Treppenhaus gelegt. Zwei Bewohner konnten das Feuer von mehreren Prospekten im Treppenhaus schnell löschen und ein Ausbreiten des Brandes auf das restliche Gebäude verhindern.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch das Feuer entstand ein Schaden an der Treppe im Erdgeschoss, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 2000 Euro beläuft.



Aufgrund der am Brandort durchgeführten Spurensicherungsmaßnahmen gehen die Brandermittler nach jetzigem Sachstand von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen gesehen, die sich im Bereich der Weidgasse aufgehalten haben?

Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 in Verbindung zu setzen.