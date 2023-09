2074 – tödlicher Betriebsunfall

Kühbach – Am Freitag (08.09.2023), gegen 12:30 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebes in Kühbach ein Betriebsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 51-jähriger Anlieferer bemerkte beim Aussteigen aus seinem Lkw-Gespann, dass dieses zu Rollen begann. Offenbar beim Versuch wieder in die Fahrerkabine zu gelangen stürzte der Mann und geriet hierbei unter die Räder des rollenden Lkw-Gespannes. Hierbei erlitt dieser tödliche Verletzungen.

Wie in derartigen Fällen üblich hat hierzu die Kriminalpolizei Augsburg die weiteren Ermittlungen übernommen.

2075 – Einbruch in Einfamilienhaus

Aichach – Ein in der Frühlingsstraße in Oberbernbach befindliches Einfamilienhaus wurde am Freitag (08.09.2023) gegen 22:15 Uhr durch bis dato unbekannte Täter angegangen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und entwendeten Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich. Durch die Täter entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/89890 zu melden.