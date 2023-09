Auch aus Sicht des Leiters des Sachgebietes Einsatz und Verkehr des Polizeipräsidiums Niederbayern, Leitender Polizeidirektor Werner Sika, stellt diese Übung eine sinnvolle und hervorragende Ergänzung der Fortbildung der Einsatzhundertschaft dar, herausfordernde Einsatzlagen auch in einer realen Umgebung trainieren zu können. Geleitet wurde die Übung vom Führer der Einsatzhundertschaft Niederbayern, Polizeioberkommissar Christian Obermeier. POK Obermeier bedankte sich sowohl beim Bürgermeister des Marktes, Herrn Christoph Brunner, sowie der Schulleitung der beiden Schulen für die Bereitstellung der Übungsörtlichkeit. „Die Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Niederbayern hatte heute in Arnstorf die optimalen Rahmenbedingungen, um sich qualitativ hochwertig in Zusammenhang mit lebensbedrohlichen Einsatzlagen fortzubilden. Wie konnten über den gesamten Tag das Schulgelände nutzen und unsere Handlungskompetenz in diesem Bereich weiter optimieren.“.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 11.09.2023, 16.28 Uhr