Am morgigen Dienstag, 12. September 2022, enden die Sommerferien in Bayern und ein neues Schuljahr beginnt. Besonders die Schulanfänger/Schulanfängerinnen erwarten diesen Tag und ihre Schultüte schon mit großer Freude. Doch ganz egal, ob es sich um die erste Klasse, den Übertritt an eine weiterführende Schule oder das letzte Schuljahr handelt, besonders wichtig ist, dass alle sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.

Daher empfiehlt es sich für die Erstklässler und deren Eltern den Schulweg und dabei die besonderen Gefahrenstellen und Risiken kennenzulernen.

Die Oberpfälzer Polizei appelliert auch an alle anderen Verkehrsteilnehmenden zu Schulbeginn besonders Rücksicht zu nehmen. Neben der Einhaltung der angepassten Geschwindigkeit in der Nähe von Schulen, steht auch die Überwachung der Gurtanlege- und der Kindersicherungspflicht im Fokus der Polizei. So soll gewährleistet werden, dass alle Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.

Folgende Tipps gibt das Polizeipräsidium Oberpfalz den Eltern und Kindern für den ersten Schulweg:

Den Schulweg mit den Kindern abgehen und Gefahrenstellen aufzeigen

Überquerung von Straßen möglichst nur an Fußgängerüberwegen, Fußgängerampeln und bei Schulweghelfern (Schülerlotsen)

Auffällige, helle Kleidung und Schulranzen mit reflektierenden Details erhöhen die Sichtbarkeit

Den Schulweg ohne Zeitdruck zurücklegen

Keine Ablenkung durch Smartphones oder Ähnliches - volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr

Schulanfänger sollten grundsätzlich nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren

Besonderer Blick auf Sicherungseinrichtungen

Wenn Sie Kinder zur Schule bringen oder wieder abholen, achten Sie auf die vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen. Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt stellt bei einem Verkehrsunfall gerade für Kinder eine tödliche Gefahr dar. Auch das Fehlen eines notwendigen Kindersitzes kann, aufgrund der Körpergröße der Kinder, auch bei einem angelegten Sicherheitsgurt zu erheblichen Verletzungen führen.

Verhaltenstipps an Bushaltestellen:

Bushaltestellen sind keine Spielplätze!

An den Haltestellen nicht drängeln und auf ausreichenden Abstand zum heranfahrenden Bus achten!

Niemals vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße laufen, sondern warten bis der Bus die Haltestelle verlassen hat!

Beim Aussteigen auf herannahende Radfahrer/Radfahrerinnen und Fußgänger/Fußgängerinnen achten!

Auch für alle anderen Verkehrsteilnehmenden gilt an Haltestellen von Bus und Bahn, insbesondere an Schulbushaltestelle, besondere Vorsicht walten zu lassen und bremsbereit zu sein!

Die Polizei Oberpfalz wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in das neue Schuljahr und den Schulanfängern/Schulanfängerinnen eine volle Schultüte!