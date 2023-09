IFFELDORF, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Sonntagnachmittag, 10. September 2023, tauchte ein 85-jähriger Mann nach dem Schwimmen im Ostersee in Iffeldorf nicht mehr auf. Am Montagvormittag konnte er nur mehr tot aus dem Wasser geborgen werden. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Am Nachmittag des 10. September 2023 ging gegen 14:30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Oberland die Meldung über einen vermissten Schwimmer im Ostersee in Iffeldorf ein.

Ein 85-Jähriger Planegger war in den Ostersee zum Schwimmen gegangen. Als der Mann nicht wieder zurückkehrte, informierte dessen Angehörige die Rettungsleitstelle. Umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Wasserwacht blieben am Sonntag ohne Erfolg.

Am Montagvormittag, 11. September 2023, konnte durch den eingesetzten Polizeihubschrauber eine leblose Person im See gesichtet werden. Der vermisste 85-Jährige konnte nur mehr tot von der Wasserwacht aus dem See geborgen werden.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zu dem Todesfall.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.