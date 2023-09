Mit der Leitplanke kollidiert - PKW-Fahrer schwer verletzt

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag geriet ein 24-Jähriger mit seinem Audi auf der A3 an der Anschlussstelle Kleinostheim gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 16:40 Uhr wollte der Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle verlassen. Möglicherweise aufgrund einer medizinischen Ursache geriet der Fahrer in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Um den schwer verletzten Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien zu können, musste das Dach des Pkw entfernt werden. Anschließend wurde der 24-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungs- und Verkehrsmaßnahmen wurden durch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kleinostheim, Großostheim, Mainaschaff und Stockstadt unterstützt. Es kam zu einer kurzfristigen Sperrung der Autobahnabfahrt und zu Verkehrsbehinderungen auf der Strecke in Fahrtrichtung Frankfurt. An der Leitplanke und dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro.

Entgegenkommendem ausgewichen - Fahrzeug überschlägt sich - glücklicherweise niemand verletzt

NEUNKIRCHEN, LKR. MILTENBERG. Am Sonntagnachmittag musste ein Porsche-Fahrer auf der Strecke zwischen Nassig und Neunkirchen einem entgegenkommendem SUV-Fahrer ausweichen und geriet ins Bankett. Obwohl sich der Porsche überschlug, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der unbekannte SUV-Fahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die PI Miltenberg ist mit der Unfallaufnahme betraut.

Gegen 16:50 Uhr fuhr der 57-jährige Porsche-Fahrer auf der Strecke in Richtung Nassig. In einer Rechtskurve kam ein unbekannter SUV-Fahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Porsche-Fahrer nach rechts ins Bankett lenken. In der Folge kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Die Insassen des Porsche blieben glücklicherweise unverletzt. Der Fahrer des dunklen SUV fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Miltenberg bitten Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten SUV-Fahrer machen können, sich unter Tel.: 09371/945-0 zu melden.

Auf geparkten Pkw aufgefahren – Fahrer leicht verletzt

OBERNAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmorgen hat ein Kia-Fahrer einen geparkten Toyota übersehen und fuhr auf diesen auf. Der Fahrer wurde verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 07:40 Uhr übersah der 47-jährige Kia-Fahrer nach aktuellem Stand der Ermittlungen aufgrund der Sonneneinstrahlung ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota und fuhr ungebremst auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug auf den davorstehenden Audi geschoben. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag gegen 15:20 Uhr hat ein Unbekannter Geld aus einem Geldbeutel im Waldschwimmbad entwendet. Der Geldbeutel befand sich in der Handtasche auf der Liegewiese, welche mit einem Handtuch abgedeckt war.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Samstag gegen 11:30 Uhr wurde das Grünlicht einer Ampel an einem Gehweg in der Weißenburger Straße durch einen Unbekannten beschädigt.

SAILAUF, LKR. Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter eine mobile Ampel an einer Baustelle in der Hauptstraße umgeworfen und beschädigt.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwei Autos, welche im Bachrain geparkt waren, durch einen Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand an der gesamten Fahrerseite verkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag gegen 21:40 Uhr wurden mehrere Wahlplakate in der Schimborner Straße beschädigt. Auch in Heimbach wurde ein Wahlplakat beschädigt, indem es von einem Unbekannten in Brand gesteckt wurde. Der gesuchte Täter soll circa 180 cm groß und etwa 25 - 35 Jahre alt gewesen sein und eine sportliche Figur haben. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Pullover mit Kapuze über den Kopf, sowie einer langen dunklen Hose.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 10:00 Uhr und 18:15 Uhr, wurde ein grauer Toyota in der Bahnhofstraße beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz des Netto-Marktes im Sandweg einen geparkten roten Pkw an. Bis der Unfallverursacher auf den hinzugekommenen Fahrer zugehen konnte, um seine Personalien anzugeben, war der geschädigte Fahrer bereits davongefahren.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, gegen 14:45 Uhr, hat eine Audi-Fahrerin in der Hauptstraße den Seitenspiegel eines geparkten Pkw abgefahren. Die Daten des beschädigten Fahrzeugs sind nicht bekannt, weshalb die Ermittler der Verkehrspolizei nun den Halter des beschädigten Fahrzeugs suchen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet den Geschädigten und Zeugen, sich unter Tel.: 06021/857-2530 zu melden.