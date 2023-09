BREITENBRUNN. Am Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2017.

Eine 62-jährige Frau fuhr mit ihrem Pedelec auf der St 2017 von Breitenberg Richtung Schöneberg. In gleicher Richtung war ein 23-Jähriger mit seinem Transporter unterwegs. An einer leicht ansteigenden Passage fuhr der Fahrzeugführer auf die Fahrradfahrerin von hinten auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 23-Jährige durch die aufgehende Sonne so stark geblendet, dass er die Radfahrerin nicht wahrnahm. Ersthelfer versorgten sofort die Fahrradfahrerin. Ein Rettungshubschrauber flog sie anschließend schwerst verletzt in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Mindelheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Die Staatsanwaltschaft zog zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter hinzu. Die Staatsstraße war etwa vier Stunden, für die Dauer der Unfallaufnahme, komplett gesperrt. (PI Mindelheim)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).