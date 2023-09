PASSAU. Am Freitag (08.09.2023) Abend wurden Wahlplakate bekannt, bei denen der Verdacht eines strafrechtlich relevanten Inhalts besteht. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Stadtgebiet wurden am Freitag (08.09.2023) Abend Wahlplakate festgestellt, bei denen der Verdacht eines strafrechtlich relevanten Inhalts besteht. Noch am selben Abend wurde eine geringe Anzahl an Plakaten sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen aufgenommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Kerler-Simeth, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 11.09.2023, 12:35 Uhr