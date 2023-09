1496. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Feldkirchen

Am Samstag, 09.09.2023, gegen 13:15 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Opel auf der Kreisstraße M1 Richtung Heimstetten. Zeitgleich fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Karlsruhe mit einem Pkw Skoda die Kreisstraße M1 von Heimstetten kommend in Richtung Bundesstraße B471.

An der Anschlussstelle Feldkirchen Ost wollte der 24-Jährige nach links auf die Autobahnauffahrt Richtung München fahren. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der 24-Jährige Grünlicht und bog nach links ab. Der entgegenkommende 38-Jährige fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw Skoda und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 24-Jährige erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 38-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des überschlagenen Pkws wurde die Anschlussstelle für circa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1497 Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Motorrad; eine Person verletzt – Straßlach-Dingharting

Am Sonntag, 10.09.2023, gegen 11:20 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Wolfratshausen mit einem Linienbus Iveco in Großdingharting die Münchner Straße ortseinwärts. An der Kreuzung zur Kleindinghartinger Straße wollte der 52-Jährige nach links in diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Wolfratshausen mit einem Motorrad BMW die Fußsteinerstraße ortseinwärts. An der Kreuzung wollte er weiterhin auf der Flußsteinerstraße, welche dann zur Münchner Straße wird, geradeaus fahren.

Beim Linksabbiegen des Linienbusses kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Hierdurch stürzte der 55-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1498. Verkehrsunfall zwischen S-Pedelec und Fahrrad; zwei Personen verletzt – Ramersdorf

Am Sonntag, 10.09.2023, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem S-Pedelec den Innsbrucker Ring auf dem rechten von drei Fahrstreifen in nordöstliche Fahrtrichtung. Zur selben Zeit fuhr eine 58-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad in gleicher Fahrtrichtung auf dem Radweg.

Kurz nach dem Kreuzungsbereich zur Ottobrunner Straße wollte der 46-Jährige auf den Radweg wechseln. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf dem Radweg. Beide Personen stürzten und verletzten sich. Der 46-Jährige musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 58-Jährige wurde vor Ort ambulant behandelt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1499. Nachtrag zum Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Kleinkraftrad; eine Person verletzt – Ramersdorf

-siehe Medieninformation vom 06.09.2023, Nr. 1468

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Dienstag, 05.09.2023, gegen 20:40 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades lebensgefährlich verletzt, da er mit einem einfahrenden Kleintransporter zusammenstieß.

Wie nun bekannt wurde, verstarb der 86-Jährige am Samstag, 09.09.2023, an den erlittenen Verletzungen im Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1500. Badeunfall – Feldmoching-Hasenbergl

Am Samstag, 09.09.2023, gegen 14:00 Uhr, konnten Passanten einen vermeintlich leblosen Mann im Feldmochinger See feststellen. Der Mann befand sich in Ufernähe im Wasser liegend. Die Passanten zogen den Mann aus dem Wasser und begannen unmittelbar mit Reanimationsmaßnahmen und Erster Hilfe.

Zudem wurden der Rettungsdienst und die Polizei verständigt. Der eingetroffene Rettungsdienst führte die Reanimationsmaßnahmen weiter fort. Die Polizei ermittelte, dass es sich bei dem Mann um einen 75-Jährigen mit Wohnsitz in München handelt.

Nach aktuellen Erkenntnissen wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Feldmochinger See Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1501. Polizeieinsatz nach Schussabgabe mit einer Pistole – Unterföhring

Am Sonntag, 10.09.2023, gegen 03:40 Uhr, erhielt die Polizei eine Mitteilung von einem Pkw-Fahrer, der zwei Motorräder, welche mit Fahrer und Sozius besetzt waren, festgestellt hatte, die auf dem Föhringer Ring unterwegs waren. Eine der Personen soll hier mit einer Pistole in die Luft geschossen haben.

Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte an die Örtlichkeit entsandt und begannen mit der Fahndung nach den beiden Motorrädern. Vor Ort konnte die Hülse einer Schreckschusspatrone aufgefunden werden. Im Rahmen der Fahndung wurden an einer nahegelegenen Tankstelle mehrere jüngere Personen, darunter auch vier Personen die mit zwei Motorrädern unterwegs waren, kontrolliert.

Es kam zu mehreren Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen. Eine Schusswaffe konnte nicht aufgefunden werden. Auch die weiteren Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Waffe oder den Personen. Ein konkreter Verdacht gegen eine der Personen wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ergab sich nicht.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 der Münchner Kriminalpolizei.

1502. Brand – Riem

Am Samstag, 09.09.2023, zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr, stellten Bewohner einer Obdachlosenunterkunft einen Brandgeruch in den Räumlichkeiten eines Gemeinschaftsduschraumes fest. Aufgrund des entstandenen Rauches wurde die Feuerwehr informiert. Kurzzeitig wurden sämtliche Bewohner ins Freie gebracht und der Brand konnte gelöscht werden.

Sowohl durch das Feuer als auch durch den Rauch wurde niemand verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Da es bereits in den letzten Tagen mehrmals kleinere Beschädigungen durch Brände innerhalb und außerhalb der Einrichtung gab, werden nun hier Zusammenhänge geprüft.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Galopperstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1503. Mehrere Einbruchsdelikte – Englischer Garten

Fall 1:

Am Sonntag, 10.09.2023, zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen gastronomischen Betrieb am Chinesischen Turm ein. Hierbei öffneten die Täter gewaltsam eine Zugangstüre und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Es wurden mehrere Schubläden durchsucht. Nachdem kein Bargeld oder ähnliche Wertgegenstände aufgefunden wurden, verließen die Täter den Tatort.

Fall 2:

Am Sonntag, 10.09.2023, zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Hintertüre eines Restaurants im Bereich des Kleinhesseloher Sees aufzubrechen. Hier blieb es bei dem Versuch, da der oder die Täter es nicht schafften in das Gebäude einzudringen.

Fall 3:

Im Zeitraum Samstag, 09.09.2023, gegen 19:00 Uhr bis Sonntag, 10.09.2023, gegen 09:00 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Zugangstüre eines Bootsverleihs am Kleinhesseloher Sees zu öffnen. Zudem verschafften sie sich über eine Fensterscheibe gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten. Hier wurde eine Registerkasse mit Kleingeld entwendet.

In allen Fällen ermittelt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich Kleinhesseloher See, Chinesischer Turm Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1504. Trickdiebstahl – Haar

Am Sonntag, 10.09.2023, gegen 13:30 Uhr, befand sich eine über 80-Jährige in ihrem Haus im Bereich Dianastraße und Jagdfeldring. Sie hatte die Haustüre zum Lüften der Wohnräume geöffnet. Dabei kam eine männliche Person zu ihr, welche die über 80-Jährige um ein Glas Wasser bat.

Der Mann begab sich ohne eine Erwiderung abzuwarten in die Küche und goss sich ein Glas Wasser ein. Anschließend nahm er aus einem Geldbeutel Bargeld und entfernte sich danach aus dem Haus.

Später informierte die über 80-Jährige ihren Sohn über den Vorfall. Dieser verständigte über den Notruf 110 die Polizei. Vor Ort wurden unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65 der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,70 m – 1,80 m groß, schlank, sprach deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich Dianastraße, Jagdfeldring Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1505. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Bogenhausen

Am Sonntag, 10.09.2023, gegen 01:20 Uhr, befand sich eine Streife auf dem Isarring im Bereich der Abfahrt zur Brandenburger Straße und führte dort eine Verkehrskontrolle durch. Als die Kontrolle beendet war und die Beamten wieder in den Dienst-Pkw steigen wollten, fuhr an ihnen ein Pkw BMW mit überhöhter Geschwindigkeit und laut aufheulendem Motor vorbei.

Die Beamten folgten dem Pkw auf dem Isarring in östliche Fahrtrichtung und beobachteten das weiterhin auffällige Fahrverhalten des Pkw-Fahrers. Er beschleunigte immer wieder nur um dann wieder abrupt abzubremsen. Außerdem wechselte er mehrfach die Fahrspuren. Zudem schien er immer wieder andere Pkw zu einem Rennen auffordern zu wollen.

Kurz nach der John-F.-Kennedy-Brücke wollten die Beamten daher eine Kontrolle durchführen. Zunächst schien es, als wenn der Pkw-Fahrer der Aufforderung zum Anhalten nachkommen würde. Er folgte den Beamten in Richtung Effnerplatz, beschleunigte dann allerdings und entzog sich so der Kontrolle.

Der Pkw-Fahrer flüchtete über den Isarring durch den Richard-Strauß-Tunnel. An der Abfahrt zur A94 in Richtung Passau konnte der Pkw-Fahrer schlussendlich von der Streife aufgehalten werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen 18-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Donau-Ries handelte. Mit im Fahrzeug befanden sich noch ein 21- und 22-Jähriger, jeweils mit Wohnsitzen im Landkreis Donau-Ries.

Da der 18-Jährige körperliche Auffälligkeiten zeigte, welche auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum schließen ließen, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde beschlagnahmt und das Fahrzeug zur Verwahrstelle geschleppt.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der 18-Jährige entlassen. Er wird nun wegen illegalem Kraftfahrzeugrennens angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1506. Terminhinweis: Verkehrsaufklärungsaktion – Sicher zur Schule – Sicher nach Hause 2023: Aktion „Kinder fragen Raser“

Am Dienstag, 12.09.2023, beginnt in München das neue Schuljahr.

Mit dem ersten Schultag beginnt auch der „Ernst des Lebens“. Der tägliche Schulweg stellt dabei eine besondere Herausforderung dar.

Die Schulwegsicherheit hat daher im Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm 2030 'Bayern mobil - sicher ans Ziel' einen hohen Stellenwert. Gerade die Schulanfänger brauchen eine besonderen Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Es muss uns Erwachsenen bewusst sein, dass Kinder die Welt mit anderen Augen und auch aus einer anderen Perspektive erleben. Sie denken und verhalten sich anders als Erwachsene. Weil ihnen die Erfahrung fehlt, können sie auch die Gefahren des Straßenverkehrs noch nicht richtig einschätzen. Kinder sind spontan und impulsiv; sie reagieren häufig emotional.

Im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule - Sicher nach Hause“ intensiviert die Münchner Polizei vom ersten Schultag bis zum 29. September die Überwachung der Schulwege und Schulbushaltestellen. Dabei werden die Schüler - vor allem die ABC-Schützen - auf Gefahrenstellen hingewiesen und sie erhalten entsprechende Verhaltensempfehlungen.

Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Dienstbereich des PP München 111 Schulwegunfälle verzeichnet.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Kraftfahrzeug richtet sich die Schwere der Verletzung nach der Restgeschwindigkeit zum Unfallzeitpunkt. Der Gesetzgeber gibt daher allen Fahrzeugführern auf, gegenüber Kindern durch eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und erhöhte Bremsbereitschaft besondere Vorsicht walten zu lassen.

Unter dem Motto „Kinder fragen Raser“ führt das Polizeipräsidium München daher am

Mittwoch, 13.09.2023, von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr

eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Grundschule Feldmochinger Str. 251 durch, bei der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse angehaltene Fahrzeugführer „zur Rede“ stellen und Geschwindigkeitsüberschreitungen mit „sauren Drops“ ahnden.

Fahrzeugführer, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten haben, erhalten von den Kindern als Dankeschön ein Stück Schokolade.

Die Aktion wird von der Kirchlichen Arbeitsgemeinschaft für Verkehrsfragen in Bayern durch Sachspenden und Flyer gefördert. Unter anderem wird der Landespolizeidekan Herr Monsignore Simbeck den Kindern und Polizeibeamten vor Ort unterstützend zur Seite stehen und mit den angehaltenen Kraftfahrern ins Gespräch kommen.

Alle Medienvertreter sind zur Anhaltestelle in der Feldmochinger Str. 251 herzlich eingeladen.

1507. Terminhinweis: Gemeinsame Pressekonferenz der Münchner Polizei mit dem Kreisverwaltungsreferat München zur Thematik: “Sicherheit auf der Wiesn“

Kreisverwaltungsreferentin Frau Hanna Sammüller-Gradl und Polizeivizepräsident Michael Dibowski informieren gemeinsam über die Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen zum 188. Münchner Oktoberfest 2023, am

Mittwoch, 13. September 2023, um 11.30 Uhr,

im Polizeipräsidium München, 80331 München, Augustinerstraße 2, Medienzentrum der Pressestelle.

Alle Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten um kurze Anmeldung in schriftlicher Form per E-Mail oder telefonisch.