NÜRNBERG. (1043) Am Freitagabend (08.09.2023) beschmierten drei Kinder und ein Jugendlicher die Fassaden mehrere Anwesen in der Nürnberger Südstadt. Die Polizei nahm die vier Personen in Gewahrsam.



Einem Passanten waren gegen 19:00 Uhr mehrere Personen aufgefallen, die in der Landgrabenstraße die Fassade eines Wohnanwesens mit schwarzer Farbe besprühten. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnten daraufhin mehrere Jungen antreffen und in Gewahrsam nehmen. Hierbei stellten die Beamten eine Spraydose sicher. Erste Ermittlungen zeigten, dass die Jungen (12, 13, 13 und 14) mutmaßlich mehrere Fassaden in der Landgrabenstraße, Ackerstraße und Max-Planck-Straße besprüht hatten. Die Polizisten übergaben die in Gewahrsam genommenen Kinder sowie den Jugendlichen ihren Eltern.

Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt und derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der 14-jährige Tatverdächtige muss sich wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler