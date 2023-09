NIEDERBAYERN. In der Nacht am heutigen Montag (11.09.2023) erfolgen beim Polizeipräsidium Niederbayern Wartungsarbeiten an der zentralen Telefonkommunikation.

Aufgrund der Wartungsarbeiten kann es im Zeitraum zwischen 22.00 und 23.00 Uhr in einem Zeitfenster von 30 Minuten zur Störungen in der Amtstelefonie kommen. Alle Polizeidienststellen in Niederbayern sind für die Bürgerinnen und Bürger gegebenenfalls während des genannten Zeitraums kurzzeitig nicht erreichbar.

Die Notrufnummer „110“ ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 11.09.2023, 10.37 Uhr