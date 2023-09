HERSBRUCK. (1042) Am Sonntagabend (10.09.2023) brach ein Brand in einem Autohaus in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) aus. Es entstand hoher Sachschaden.



Gegen 21:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über den Brand eines Autohauses in der Poststraße ein. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Hersbruck vor Ort eintrafen, stand der Ausstellungsraum des Autohauses bereits im Vollbrand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Hersbruck, Altensittenbach und Happurg brachten den Brand durch ihr rasches Eingreifen schnell unter Kontrolle.

Das Feuer zerstörte mehrere ausgestellte Fahrzeuge und beschädigte das Gebäude des Autohauses. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Verletzte gab es nicht.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen.



Erstellt durch: Christian Seiler