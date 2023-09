NEUENDETTELSAU. (1041) Am späten Sonntagabend (10.09.2023) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Ansbach. Ein Kind wurde aus einem Pkw geschleudert und lebensgefährlich verletzt.



Die 30-jährige Fahrerin eines BMW Mini war gegen 23:00 Uhr auf der Kreisstraße AN14 von Neuendettelsau kommend in Richtung Schlauersbach unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einem Entwässerungsgraben gegen ein Betonrohr. Der Mini überschlug sich und kam hinter dem Graben zum Liegen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte ein auf der Rückbank sitzendes Kind aus dem Fahrzeug. Es wurde beim Eintreffen der Rettungskräfte außerhalb des Fahrzeugs schwer verletzt aufgefunden.

Nach einer ersten Versorgung vor Ort flog ein Rettungshubschrauber das Mädchen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin und ein weiteres Kind erlitten mittelschwere Verletzungen und kamen ebenfalls in eine Klinik.

Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Heilsbronnn voll gesperrt. Neben den Beamtinnen und Beamten der Polizei waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Schlauersbach und Neuendettelsau im Einsatz.

Erstellt durch: Marc Siegl