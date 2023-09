Am Sonntag den 10.09.2023, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich in Schneizlreuth, Höhe Ulrichsholz, ein Verkehrsunfall mit einer getöteten Motorradfahrerin.

Ein Pickup-Fahrer kam in Fahrtrichtung Lofer nach links auf die Gegenfahrbahn und erfasste dort zwei Motorradfahrer, welche in Richtung Bad Reichenhall unterwegs waren. Eine Frau wurde durch den Zusammenstoß getötet, ihre männliche Begleitung, ebenfalls ein Motorradfahrer, wurde ebenfalls erfasst und schwer verletzt. Die 30-jährige Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete ein unfallanalytisches und technisches Gutachten an. Beamte der Polizei Bad Reichenhall nahmen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Die Bundesstraße 21 (kleines deutsches Eck) war für ca. 4 Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Schneizlreuth war mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz.