1494. Polizeieinsatz zur IAA Mobility – Versammlungslage am 10.09.2023 und abschließendes Fazit

Sich fortbewegende Versammlung vom Luitpoldpark zum Karolinenplatz

Am Sonntag, 10.09.2023 gegen 11:00 Uhr begann im Bereich des Luitpoldparks am dortigen Protestcamp eine angezeigte Versammlung, an der in der Spitze etwa 2500 Personen teilnahmen.

Gegen 12:40 Uhr setzten sich die Versammlungsteilnehmer über die Karl-Theodor-Straße, die Belgradstraße und die Barer Straße in Richtung Karolinenplatz in Bewegung.

Während des Aufzuges wurden mehrfach Seitentransparente verknotet und pyrotechnische Gegenstände abgebrannt, die Versammlung musste daraufhin jeweils durch die Einsatzkräfte der Polizei angehalten werden. Der Grund dafür war unter anderem, dass das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in einer Menschenmenge grundsätzlich zu schweren Verletzungen hätte führen können. Im engen Austausch mit der Versammlungsleitung gelang es kommunikativ die Störungen zu beseitigen.

Gegen 14:20 kam die Versammlung am Karolinenplatz an und wurde mit einer Abschlusskundgebung fortgesetzt. Gegen 15:00 Uhr wurde die Versammlung beendet.

Aktueller Stand zu den Personen, die sich im längerfristigen Gewahrsam befinden

Derzeit befinden sich im Zusammenhang mit den Blockadeaktionen, die durch Aktivisten der Vereinigung "Letzte Generation" seit Donnerstag, 24.08.2023 in München durchgeführt werden, 36 Personen in Gewahrsam.

Am Sonntag, 10.09.2023 werden davon 19 Personen in den Abendstunden entlassen. Ab diesem Zeitpunkt befinden sich damit noch 17 Personen voraussichtlich bis Dienstag, 12.09.2023 in Gewahrsam.

Bilanz zum gesamten Einsatz

Während des Veranstaltungszeitraums wurden im Kontext mit der IAA Mobility über 250 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Dabei handelt sich größtenteils um Nötigungen im Kontext mit Blockaden (61), Verstöße gegen das Versammlungsgesetz (58), Verstöße gegen die Allgemeinverfügung der Stadt München (45), Hausfriedensbrüche (41) und Landfriedensbrüche (22). 43 angezeigte und 19 nicht angezeigte Versammlungen wurden von unseren Einsatzkräften betreut. An diesen Versammlungen nahmen zusammen über 7.000 Personen teil.

Fazit des Einsatzleiters zur IAA Mobility 2023

Der Einsatzleiter des Polizeipräsidiums München, Polizeivizepräsident Michael Dibowski, bewertet den Einsatz wie folgt:

"Der Polizeieinsatz zur IAA Mobility war in allen Belangen erfolgreich. Unsere Erfahrungen mit Großeinsätzen und unsere intensiven Vorbereitungen waren Grundlage bei der Erstellung unseres einsatztaktischen Konzeptes. Dieses hat sich bei dieser komplexen und mehrtägigen Einsatzsituation in jedem Fall bewährt.

Die hunderttausenden Besucherinnen und Besucher sowie die vielen Aussteller aus dem In- und Ausland konnten sicher und im Wesentlichen ungestört die Messe und den Open Space besuchen und sich dort mit ihren Ausstellungsthemen beschäftigen. Gleichzeitig wurde friedlicher Protest ermöglicht und wir haben die Versammlungsfreiheit gewährleistet.

Leider kam es auch zu Störaktionen, die ein schnelles und konsequentes Eingreifen unserer Kräfte notwendig machten. Ein besonderer Dank gilt der Münchner Bevölkerung, die in den letzten Wochen mit sehr viel Verständnis die Beeinträchtigungen hinnahmen, welche die mit unserem Einsatz einhergingen!"

1495. Vermisste Person – Gräfelfing

Seit Samstagabend, 09.09.2023 wird eine 83-jährige Frau Gräfelfing vermisst. Sie verließ in den Abendstunden das Pflegeheim, in dem sie wohnhaft ist und kehrte nicht mehr zurück. Sie ist schwer dement und es wird vermutet, dass sie orientierungs- und hilflos umherirrt.

Sie hält sich gerne im Ortsgebiet Gräfelfing, sowie in Neuaubing-Freiham, aber auch in Gauting, Germering, oder Puchheim auf.

Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen nicht vor. Die weitere Bearbeitung wurde daher vom Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) übernommen.

Beschreibung des Vermissten:

Weiblich, 83 Jahre alt, ca. 170 cm groß, braun-grau melierte Haare

Die Vermisste trug vermutlich eine hellgrüne Jacke und eine Bluse mit Blumenmuster.

Zeugenaufruf:

Wer hat die 83-Jährige in der Zeit ab Samstag, den 09.09.2023 gesehen? Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung: