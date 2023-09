2052 – Unfallfluchten – Zeugenaufruf

Hochzoll – Im Zeitraum von Donnerstag (07.09.2023), 14.30 Uhr, bis Freitag (08.09.2023), 10.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Garmischer Straße/Grainauer Weg.

Ein im Kreuzungsbereich geparkter blauer FCA Italy wurde an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Rufnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Am Freitag (08.09.2023) kam es in der Werner-Haas-Straße zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr zu einer Unfallflucht.

Ein am rechten Fahrbahnrand in Richtung der Jakoberwallstraße abgestellter Fiat 500 wurde auf der linken Seite verkratzt und eingedellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Rufnummer 0821/323-2710 entgegen.

2053 – Autos verkratzt

Oberhausen – Am Freitag (08.09.2023) wurde zwischen 05.00 Uhr und 15.30 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Donauwörther Straße, gegenüber der Kreutzerstraße, abgestellter schwarzer Mercedes auf der Motorhaube zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Kriegshaber – Im Zeitraum von Freitag (08.09.2023), 22.00 Uhr, bis Samstag (09.09.2023), 10.50 Uhr, wurde ein in der Lincolnstraße kurz vor dem Wendehammer abgestellter schwarzer BMW verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610.

2054 – Aggressive Verkehrsteilnehmerin

Göggingen – Am Freitag (08.09.2023) beleidigte und verletzte die Beifahrerin eines grauen Honda mit Schweizer Kennzeichen gegen 21.00 Uhr zwei Verkehrsteilnehmerinnen in der Stuttgarter Straße.

Eine 20-jährige Audi-Fahrerin wollte zusammen mit Ihrer Beifahrerin den Parkplatz einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße verlassen, als ein vor ihnen fahrender grauer Honda mit Schweizer Kennzeichen unvermittelt stehen blieb und auch nicht mehr weitergefahren wurde. Deshalb überholte die 20-Jährige den Honda und wurde dabei mehrfach angehupt.

Während ihrer Weiterfahrt auf der Stuttgarter Straße in Richtung Donauwörther Straße musste sie an der Ampel in Höhe der Auffahrt zur B 17 aufgrund Rotlichts anhalten. Aus dem Honda, der ihr gefolgt war und hinter ihr stand, stieg nun die Beifahrerin aus. Sie beleidigte die 20-Jährige und verletzte sie leicht, woraufhin diese ihren Audi verließ. Die Beifahrerin der 20-Jährigen stieg ebenfalls aus dem Audi aus, um dieser zu helfen, und wurde von der Beifahrerin des Honda ebenfalls leicht verletzt.

Die Aggressorin stieg anschließend wieder in den Honda und entfernte sich in Richtung Donauwörther Straße.

Die bislang Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, schlank, etwa 40 Jahre alt, blonde, glatte, schulterlange Haare, möglicherweise südeuropäischer Akzent.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

2055 – Bargeld in Tankstelle gestohlen

Göggingen – Am Freitag (08.09.2023), gegen 20.00 Uhr, kam es zu einem Bargeld-Diebstahl in einer Tankstelle in der Von-Cobres-Straße.

Nachdem eine Kundin getankt hatte, bezahlte sie und hob zusätzlich Geld ab. Als die Mitarbeiterin der Tankstelle einige Geldscheine auf den Tresen legte, wurden diese plötzlich von einer männlichen Person, die sich der Kundin von hinten genähert hatte, weggenommen. Der Unbekannte konnte mit der Beute im höheren zweistelligen Bereich fliehen.

Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, über 20 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose.

Die Polizeiinspektion Süd bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

2056 – Diebstahl auf einer Baustelle

Hochzoll – Am Freitag (08.09.2023) wurden auf einer Baustelle in der Zugspitzstraße, kurz vor der Einmündung in die Schneefernerstraße, zwischen gegen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr aus einem Baucontainer mehrere Baumaschinen entwendet. Des Weiteren wurden auf dem Gelände verschiedene Baumaterialien gestohlen. Der Gesamtschaden bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Ost nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2057 – Mit frisiertem Pedelec ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs

Haunstetten – Am Freitag (08.09.2023), gegen 16.45 Uhr, wurde ein 18-Jähriger nach einer Verfolgungsfahrt an der Kreuzung Kopernikus-/Olympiastraße auf einem frisierten Pedelec polizeilich kontrolliert.

Der 18-Jährige war einer Polizeistreife aufgefallen, als er auf der Haunstetter Straße mit hoher Geschwindigkeit auf einem Pedelec in südlicher Richtung fuhr, ohne zu treten. Als der Pedelec-Fahrer den Streifenwagen sah, flüchtete er und ignorierte sämtliche Aufforderungen der Polizeibeamten anzuhalten.

Er fuhr mit ca. 50 km/h unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln durch ein Wohngebiet, gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer und beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford. Als er an der Kreuzung Kopernikus-/Olympiastraße schließlich angehalten werden konnte, stellte sich heraus, dass das Fahrzeug frisiert war, der 18-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß und ohne Versicherung fuhr.

Das Pedelec wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

2058 – Sachbeschädigungen durch Graffiti

Pfersee – Im Zeitraum von Freitag (08.09.2023), gegen 18.40 Uhr, bis Samstag (10.09.2023), gegen 07.15 Uhr, wurde ein Verteilerkasten in der Carl-Mara-von-Weber Straße an der Kreuzung zur Uhlandstraße mit Graffiti besprüht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Hochzoll – Am Freitag (08.09.2023) wurde in Hochzoll im südlichen Bereich der Mittenwalder Straße eine Gartenmauer mit roter Farbe besprüht.

Hinweise bitte an Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Rufnummer 0821/323-2310.

2059 – Schlägerei mit tätlichem Angriff auf Einsatzkräfte

Innenstadt – Am Sonntag (10.09.2023) kam es am Königsplatz kurz nach Mitternacht in einer Gruppe von etwa 20 Personen zu einem Tumult, der in eine Schlägerei mündete.

Nachdem die Polizei mehrere Mitteilungen über eine Schlägerei zwischen 20 bis 30 Personen am Königsplatz erhalten hatte, traf eine Streife drei Heranwachsende vor Ort an, die äußerst aggressiv auftraten. Ein 18- und ein 20-Jähriger beleidigten in der Folge die eingesetzten Beamten und griffen diese tätlich an.

Der alkoholisierte 20-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen, der ebenfalls alkoholisierte 18-Jährige wurde mit Verletzungen infolge der Schlägerei in ein Krankenhaus gebracht.

Der genaue Tathergang und -verlauf wurde durch Videokameras am Königsplatz aufgezeichnet und ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

2060 – Trunkenheitsfahrten in der Innenstadt

Am Samstag (09.09.2023), gegen 11.00 Uhr, befuhren drei Pkw-Lenker die Volkhartstraße in nördlicher Richtung, als der voranfahrende Autofahrer an der Kreuzung Klinkertorstraße verkehrsbedingt halten musste. Der letzte der drei Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf das zweite Fahrzeug in der Kolonne auf und schob dieses in den vordersten Pkw.

Die Streife, die den Verkehrsunfall aufnahm, stellte fest, dass der 43-jährige Unfallverursacher mit rund 2,8 Promille alkoholisiert war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Gegen den 43-Jährigen wird nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses ermittelt.

Am Sonntag (10.09.2023), gegen 03.00 Uhr, kontrollierte eine Streife einen Fahrradfahrer auf der Pferseer Straße kurz nach der Kreuzung Rosenaustraße, der stadtauswärts ohne Licht unterwegs war und seine Begleiterin auf der Querstange seines Fahrrades mitnahm. Den seitens der Beamten wahrgenommenen Alkoholgeruch bestätigte ein Alkoholtest mit 1,7 Promille. Der Fahrradfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, während seine Begleiterin das Fahrrad nach Hause schob.