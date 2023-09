1488. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Moosach

Am Samstag, 09.09.2023, gegen 19:55 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München eine Mitteilung darüber, dass eine männliche Person in Tarnkleidung gerade ein Einkaufszentrum in Moosach betreten haben soll. Darüber hinaus soll der Mann ein Holster mit einer schwarzen Schusswaffe bei sich tragen. Aufgrund dieser Mitteilung wurden sofort mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um diese möglicherweise gefährliche Situation zu klären.

Im Rahmen der Absuche konnte ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München angetroffen werden, auf den die Personenbeschreibung passte. Bei der mitgeführten Waffe handelte es sich um eine sogenannte Soft-Air-Waffe, die wie eine echte Waffe aussieht. Zudem konnte bei dem 16-Jährigen ein Einhandmesser aufgefunden werden.

Er wurde zur weiteren Klärung des Sachverhalts auf eine Polizeiinspektion gebracht. Er wurde wegen den Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er an einen Sorgeberechtigten übergeben. Die Soft-Air-Waffe und das Einhandmesser wurde sichergestellt.

Das Kommissariat 25 (u.a. Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1489. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Freitag, 08.09.2023, gegen 20:15 Uhr, fuhr eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Barerstraße stadteinwärts. Dort musste sie verkehrsbedingt anhalten.

Zeitgleich fuhr hinter ihr eine bislang unbekannte Fahrerin mit einem grünen Pkw. Diese wechselte aufgrund des stockenden Verkehrs vom rechten Fahrstreifen auf den linken und blieb dort dann stehen. Ein 49-Jähriger mit Wohnsitz in München fuhr mit einem Fahrrad ebenfalls die Barerstraße stadteinwärts. Er blieb neben dem grünen Pkw stehen.

Als der Verkehrsfluss wieder einsetzte, wollte die unbekannte Fahrzeugführerin auf den rechten Fahrstreifen zurückwechseln und bemerkte dabei nach den ersten Ermittlungen den 49-jährigen Radfahrer nicht. Zu einer Berührung zwischen dem Pkw der unbekannten Fahrzeugführerin und dem Fahrrad des 49-Jährigen kam es nicht.

Der 49-Jährige fiel in dieser Situation gegen das Heck des Pkw der 18-Jährigen und schlug mit seinem Kopf gegen die Heckscheibe. Die Heckscheibe ging dadurch zu Bruch. Der 49-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Der 49-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm.

Die unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Gabelsbergerstraße/Karolinenplatz, ohne zuvor ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall und zum flüchtigen Pkw bzw. dessen Fahrerin im Bereich der Barer Straße zwischen der Theresienstraße und Gabelsbergerstraße machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei.

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1490. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; zwei Personen verletzt – Schäftlarn

Am Samstag, 09.09.2023, gegen 22:15 Uhr, fuhr eine 26-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Bad-Tölz Wolfratshausen mit einem VW Pkw auf der Klosterstraße in Schäftlarn in westliche Richtung. An der Kreuzung zur Münchner Straße wollte sie diese geradeaus überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 19-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Bad-Tölz Wolfratshausen mit einem Mercedes Pkw auf der Münchner Straße in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Klosterstraße wollte sie diese geradeaus überqueren. Die 19-Jährige befand sich dabei auf der Vorfahrtsstraße und für die 26-Jährige galt an der Kreuzung Vorfahrt gewähren.

Sowohl die 26-Jährige als auch die 19-Jährige fuhren zeitgleich in den Kreuzungsbereich ein, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw der 26-Jährigen ins Schleudern, kippte auf die linke Fahrzeugseite und stieß gegen den Pkw eines 57-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, welcher an der Kreuzung wartete.

Durch den Unfall wurden die 26-Jährige und der 57-Jährige leicht verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht werden. Die 19-Jährige blieb unverletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Kreuzung abgesperrt werden und der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1491. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Sendling

Am Freitag, 08.09.2023, gegen 11:15 Uhr, ging eine 42-Jährige mit Wohnsitz in München auf einem Fußgängerweg entlang des Flauchers spazieren. Ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München kam hinter der 42-Jährigen aus einem Gebüsch, dabei hatte er seine Hose heruntergelassen und suchte Augenkontakt zur 42-Jährigen. Als die 42-Jährige davonlief, folgte ihr der 48-Jährige.

Eine Passantin konnte dies beobachten und verständigte die Polizei über den Notruf 110. Die verständigten Polizeibeamten konnten den 48-Jährigen in der Nähe des Tatortes antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 48-Jährige wurde im Anschluss nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1492. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Untergiesing

Am Samstag, 09.09.2023, gegen 15:30 Uhr, befand sich eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München auf einer Wiese einer Grünanlage. In der Nähe bemerkte sie einen 18-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher sich in einem Gebüsch befand und Blickkontakt zu ihr suchte. Dabei führte er sexuelle Handlungen an sich selbst aus. Die 34-Jährige verständigte daraufhin die Polizei über den Notruf 110.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 18-Jährigen in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Der 18-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1493. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Bogenhausen

Am Samstag, 09.09.2023, gegen 13:00 Uhr, wurde eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München an ihrer Wohnungstür von einem unbekannten Täter angesprochen. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und gab an, ihre Wohnung betreten zu müssen, um dort Arbeiten an den Wasserleitungen durchzuführen.

Er wies die über 90-Jährige an, dauerhaft die Toilettenspülung zu betätigen. Während die Seniorin im Badezimmer war durchsuchte der Täter die Wohnung und entwendete Bargeld im fünfstelligen Bereich.

Die über 90-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, nachdem der Täter bereits geflüchtet war. Die Polizei wurde informiert und in der Wohnung wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dick, sprach gebrochenes Deutsch, indisches Aussehen, kurze Haare; er war mit einem hellblauen T-Shirt und einer hellen langen Hose bekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Prinzregentenstraße, Steinhauser Straße, Zaubzerstraße, Pfistermeisterstraße und Richard-Strauss-Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.