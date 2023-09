RECHTMEHRING, LKR. MÜHLDORF A. INN. Fünf, bislang unbekannte Täter, haben am frühen Sonntagmorgen, 10. September 2023, einen Mann in dessen Wohnung überfallen und einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Die eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ergebnislos. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall. Die Ermittler bitten dabei auch um Zeugenhinweise.

Am frühen Sonntagmorgen, 10. September 2023 gegen 03:30 Uhr, ging in der Polizei Einsatzzentrale ein Notruf über einen Raubüberfall in Rechtmehring ein.

Insgesamt fünf maskierte Männer, einer davon mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet, drangen in die Wohnung eines Rechtmehringers in der Hauptstraße ein. Sie überraschten den Mann im Schlaf und bedrohten diesen. Mit erbeutetem Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich ergriffen die Männer anschließend die Flucht.

Der Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt, er war alleine in seiner Wohnung.

Nach dem Notruf wurde unverzüglich eine Großfahndung eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Waldkraiburg sowie umliegender Dienststellen beteiligten. Leider verlief die Fahndung bislang ergebnislos. Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein die ersten Ermittlungen in dem Fall.

Bei den fünf Tätern handelt es sich nach den ersten Erkenntnissen um Männer, alle fünf waren maskiert. Die Täter sind möglicherweise mit einem Pkw geflüchtet, durch den Geschädigten wurden kurz nach deren Flucht aus der Wohnung quietschende Reifen wahrgenommen.

Die Sachbearbeitung wegen schweren Raubes wird, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, das zuständige Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernehmen. Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Sonntagmorgen (10.09.2023), gegen 03:30 Uhr, in der Hauptstraße in Rechtmehring Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann möglicherweise Hinweise zur Identität der fünf Männer geben?

Wer hat zur fraglichen Tatzeit im Bereich Rechtmehring einen Pkw, besetzt mit fünf Personen, wahrgenommen? Möglicherweise fuhr der Pkw in auffällig überhöhter Geschwindigkeit.

Wer kann der Kripo sonstige Hinweise in der Sache geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer (08631) 3673-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.