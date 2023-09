STEIN / ZIRNDORF. (1038) Nach dem Diebstahl eines Rasenmäherroboters nahmen Beamte der Polizeiinspektionen Fürth und Zirndorf am Freitagabend (08.09.2023) zwei Tatverdächtige in Zirndorf fest. Die Polizei war den mutmaßlichen Dieben über die Ortung des entwendeten Rasenmähers auf die Spur gekommen.



Der Besitzer des Rasenmäherroboters alarmierte gegen 21:15 Uhr die Polizei in Stein. Er hatte bemerkt, dass das Gerät im Wert von mehreren Hundert Euro aus seinem Garten entwendet wurde. Über eine App konnte der Mann den Mäher orten und der Polizei seinen Standort in Zirndorf mitteilen. Durch Zivilbeamte der Polizeiinspektion Fürth sowie eine Streife der Polizeiinspektion Zirndorf konnten kurz darauf an dem übermittelten Standort in der Burgfarrnbacher Straße zwei tatverdächtige Männer im Alter von 38 und 27 Jahren festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen fanden die Beamten den entwendeten Roboter auf.

Die Polizei leitete gegen die beiden Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Bei dem 27-Jährigen stellten die Beamten zudem drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Schnelltest vor Ort verlief positiv. Weil er zuvor den Pkw von Stein nach Zirndorf gelenkt hatte, erwartet ihn zudem ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Erstellt durch: Marc Siegl