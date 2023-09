Folgenschwerer Verkehrsunfall auf B469 – Rund 200.000 Euro Sachschaden

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Nur noch Schrottwert haben drei Pkw nach einem Unfall am Samstagnachmittag. Eine 35-Jährige übersah mit ihrem Hyundai einen Streifenwagen der Aschaffenburger Polizei und einen davor stehenden Pannen-Pkw und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf diese auf. Die Polizeibeamten und der Fahrer des anderen Pkw blieben wie durch ein Wunder unverletzt.

Gegen etwa 15:45 Uhr wurde eine Streife der Aschaffenburger Polizei über ein Pannenfahrzeug auf der B469 informiert, welches auf Grund eines technischen Defekts am rechten Fahrbahnrand zum Stehen gekommen ist. Der 45-jährige Fahrer sicherte seinen Pkw ordnungsgemäß ab und begab sich hinter die Leitplanke. Die Polizeibeamten sicherten den Citroen nach ihrem Eintreffen mit dem Streifenwagen ab und wiesen den nachfolgenden Verkehr mit Blaulicht und zusätzlichen Signalgebern auf die Gefahrenstelle hin.

Nur kurze Zeit später befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Hyundai die B469, übersah aus noch ungeklärter Ursache die Situation und krachte nahezu ungebremst in den Streifenwagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Streifenwagen und auch der Citroen mehrere Meter nach vorne geschoben. Die Frau selbst kam erst nach rund 30 Metern mit ihrem Fahrzeug zum Stehen.

Sowohl die beiden Polizeibeamten als auch der Fahrer des Citroen befanden sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes hinter der Leitplanke und blieben glücklicherweise unverletzt. Die Fahrerin des Hyundai erlitt leichte Verletzungen.

An allen drei Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 200.000 Euro. Die Fahrbahn der B469 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden in Richtung Miltenberg gesperrt werden.

Pkw fällt durch unsichere Fahrweise auf – 21-Jähriger mit zwei Promille und ohne Führerschein unterwegs

SULZBACH A. MAIN, OT SODEN, LKR. MILTENBERG. Nach der Mitteilung über einen auffälligen Pkw in der Nacht zum Sonntag konnte eine Streife der Obernburger Polizei den 21-jährigen Fahrer stoppen. Der Grund für sein Verhalten stellte sich vor Ort schnell heraus.

Gegen etwa 04:15 Uhr am Sonntagmorgen ging bei der Obernburger Polizei die Mitteilung über einen VW ein, der in der Sodentalstraße immer wieder auf der Fahrbahn stehen bleiben und durch seine unsichere Fahrweise auffallen würde. Beim Eintreffen der Streife konnte der 21-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Hierbei konnten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von rund zwei Promille.

Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein des 21-Jährigen konnte nicht sichergestellt werden, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

E-Scooter ohne gültiges Kennzeichen gestoppt – Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln – Amphetamin sichergestellt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Die Kontrolle eines E-Scooters am Freitagnachmittag hat für den 33-jährigen Fahrer gleich mehrere Anzeigen zur Folge. Der Mann war ohne gültige Zulassung, dafür aber mit einer geringen Menge Amphetamin unterwegs. Zudem konsumierte er vor der Fahrt Betäubungsmittel.

Der E-Scooter des Mannes geriet am Freitag geriet am Freitag gegen 15:50 Uhr in der Wermbachstraße ins Visier der Streife der Aschaffenburger Polizei, da an diesem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten stoppten den 33-Jährigen und konnte im Laufe der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Der Mann räumte den vorangegangenen Konsum von Amphetamin ein, zudem konnte bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Nach einer Blutentnahme wurde der 33-Jährige wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Pflichtversicherungsgesetz und der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROßOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, gegen 00:30 Uhr, wurde in der Wenigumstädter Straße die Werbetafel eines Zahnarztes entwendet und in einen roten VW Golf geladen. Der Fahrer des Pkw war etwa 180 cm groß, hatte blonde Haare und war mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 14:50 Uhr und 15:00 Uhr, wurden vom Spielplatz in der Bayernstraße zwei Handtaschen samt Inhalt entwendet.

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, gegen 16:10 Uhr, war eine 38-Jährige mit ihrem Opel auf der Rottenberger Straße in Richtung Sailauf unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden, noch unbekannten silbernen VW Golf. Beide Fahrzeuge wurden am Außenspiegel beschädigt.

SAILAUF, OT EICHENBERG. LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Freitags wurde in der Hauptstraße eine mobile Lichtzeichenanlage mutwillig umgeworfen und hierdurch beschädigt.

GOLBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurden vor dem Waldschwimmbad zwei E-Bikes entwendet. Es handelte sich um ein Fahrrad der Marke Cube in anthrazit sowie der Marke Bulls in rot/schwarz.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 06:30 Uhr, wurde vor der City-Galerie ein dort abgestellter E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, wurde aus einem Pkw auf einem Supermarkt-Parkplatz im Geisheckenweg ein Smartphone der Marke Xiaomi entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Drogerie „In der Seehecke“ aus einem Pkw ein Handy und eine Geldbörse entwendet.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 09:00 Uhr und 14:30 Uhr, wurde „Im Steiner“ ein geparkter BMW im Bereich der des vorderen linken Kotflügels angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.