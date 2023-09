Pfeffenhausen, Lkr. Landshut – Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nacht auf Sonntag (10.09.2023) entsteht Sachschaden in Millionenhöhe. 900 Schweine in einem betroffenen Stall kommen ums Leben.

Am späten Samstagabend wurde der Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern der Brand einer Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes im Pfeffenhausener Ortsteil Oberhornbach gemeldet. Beim Eintreffen der zahlreichen Rettungskräfte stand das betroffene Gebäude, in welchem Hopfen gelagert wurde, in Vollbrand. Die eingesetzten Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf ein danebenliegendes Stallgebäude, in welchem knapp 1000 Schweine gehalten wurden, nicht verhindern, sodass auch dieses Feuer fing. Die darin befindlichen Tiere konnten nicht aus dem Stall gerettet werden und wurden beim Einsturz der Dachkonstruktion darunter begraben. Ein daneben befindlicher Schweinestall, in welchem sich ebenfalls mehrere hundert Schweine befanden, konnte jedoch durch den Einsatz der Feuerwehr vor dem Brand bewahrt werden.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zur medizinischen Betreuung der Tiere waren zwei Veterinäre des Landratsamtes Landshut vor Ort. Es entstand vermutlich Sachschaden in Millionenhöhe.

Die Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Landshut haben die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Veröffentlicht am 10.09.2023 um 07.30 Uhr