1487. Polizeieinsatz zur IAA Mobility - Bilanz zur Versammlungslage am 09.09.2023

-siehe Medieninformation vom 08.09.2023, Nr. 1476

Am Samstag, 09.09.2023, gingen gegen 10:00 Uhr, über den Polizei-Notruf 110 mehrere Mitteilungen über eine Blockadeaktion im Bereich Innsbrucker Ring ein. Sofort wurden Einsatzkräfte entsandt, die wenige Minuten später an der Örtlichkeit waren und feststellen konnten, dass sich sieben Personen auf die Fahrbahn gesetzt hatten. Fünf von diesen Personen hatten sich an der Fahrbahn festgeklebt.

Durch die Blockade kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und polizeiliche Verkehrsmaßnahmen waren erforderlich.

Die Blockade wurde durch die Einsatzkräfte als Versammlung gewertet und gegen 10:35 Uhr aufgelöst. Gegen die beteiligten Personen wird wegen Nötigung, Verstößen gegen das Bay. Versammlungsgesetz und die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München ermittelt.

Die beteiligten Personen, die alle gestern Abend erst aus einem richterlich bestätigten Gewahrsam entlassen wurden, wurden zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeidienststelle gebracht. Fünf wurden nach einer entsprechenden richterlichen Entscheidung bis zum 12.09. in Gewahrsam genommen. Zwei wurden wieder entlassen, weil sie sich von weiteren Aktionen in den nächsten beiden Tagen distanziert hatten.

Versammlungen Donnersberger Brücke

Gegen 11:50 Uhr kam es im Bereich der Donnersberger Brücke ebenfalls zu zwei Störaktionen im Zusammenhang mit der IAA.

Durch Einsatzkräfte wurde eine Gruppe von etwa 80 Personen festgestellt. Im weiteren Verlauf versuchten diese die polizeilichen Absperrungen zu überlaufen. Dabei kam es in mehreren Fällen zu Angriffen auf die eingesetzten Polizeikräfte. In diesem Zusammenhang mussten auch Schlagstöcke und Reizstoffsprühgeräte von den Einsatzkräften eingesetzt werden. Ein Beamter wurde durch einen Schlag gegen den Kopf verletzt. Über weitere Verletzungen anderer Personen ist der Polizei momentan nichts bekannt.

Eine Gruppe von etwa 15 Personen setzte sich in der Folge unter der Donnersberger Brücke auf die Fahrbahn und blockierte den Verkehr. Eine weitere Gruppe von anfangs etwa 30 Personen befand sich an der Ecke Arnulfstraße/Donnersbergerbrücke vor einem dortigen Autohaus. Sie hielten dabei mehrere Transparente hoch. In der Gruppe wurden auch Personen gesichtet, die zuvor bei dem Überlaufen der polizeilichen Absperrung beteiligt waren. Hier wurde kurzzeitig geprüft, ob die Identität aller dieser Personen festgestellt werden sollte. Nachdem sich eine weitere Personengruppe der ersten Gruppe anschloss, wuchs die Personenzahl auf ca. 80 Personen an. Auf die Identitätsfeststellungen wurde daraufhin verzichtet.

Eine Spontanversammlung wurde nun in Absprache mit der Versammlungsleiterin gestattet. Auflage war hierbei, dass die Versammlung stationär bleibt. Gegen 15.00 Uhr waren die Versammlungen letztendlich wieder beendet.

In diesem Zusammenhang wurden Ermittlungen gegen 22 Personen wegen Landfriedensbruches und teilweise wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte geführt. Die Tatverdächtigen wurden gegen 16:15 Uhr vor Ort entlassen. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass bislang unbekannte Personen im Zusammenhang mit der Versammlung ein Fahrzeug an dem Autohaus beschädigt hatten.

Versammlungen Bavariastraße/Lindwurmstraße

Gegen 12:25 Uhr begannen im Bereich der Bavariastraße ebenfalls mehrere nicht angezeigte Versammlungen und Aktionen. Dabei seilten sich zwei Personen von einer dortigen Eisenbahnbrücke ab. Eine weitere Person blockierte die Straße mit einem Holzgestell. Weitere Personen drangen auf das Dach eines nahegelegenen Hauses vor, an dem ebenfalls ein Banner aufgehängt wurde. Personengruppen setzten sich an verschiedenen Orten im Umfeld auf die Fahrbahn. Zudem setzten sich zwei größere Personengruppen jeweils vor und nach dem Gebäude auf die Fahrbahn der Bavariastraße und blockierten diese. Auf dem Dach eines nahegelegenen Hauses wurden pyrotechnische Gegenstände gezündet und ein Banner gezeigt.

Die Personengruppe auf der Fahrbahn der Bavariastraße im unmittelbaren Kreuzungsbereich mit der Lindwurmstraße kam der mehrfachen Aufforderung, sich an eine andere Örtlichkeit zu begeben, nicht nach. Daher wurde diese Versammlung nach mehrfachen Lautsprecherdurchsagen aufgelöst und die Personen wurden nach und nach von der Fahrbahn gebracht.

Gegen 16:40 Uhr wurden die Aktion durch die Einsatzkräfte beendet. Gegen die beteiligten Personen wird nun teilweise wegen Verstößen nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Die andere Gruppe zeigte sich auf Ansprache kooperativ. Sie konnten danach eine spontane sich fortbewegende Versammlung durchführen.

Aktionen auf dem Open Space

Gegen 13:00 Uhr konnten im Bereich des Wittelsbacherplatzes vier Personen kontrolliert werden. Hierbei wurden Farbbeutel aufgefunden und sichergestellt. Durch die Veranstalter wurden Strafanträge wegen Hausfriedensbruchs gestellt.

Im Laufe des Nachmittags kam es gegen 15:30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Zu diesem Zeitpunkt stellten Einsatzkräfte fest, dass zwei weibliche Personen an dem Stand eines Automobilherstellers in den Residenzhöfen hochkletterten.

Die beiden Frauen entrollten in mehreren Metern Höhe ein größeres Banner, mit dessen Aufschrift auf das Themenfeld Klimaschutz Bezug genommen wurde.

Während der Aktion wurde der betreffende Residenzhof durch den Veranstalter gesperrt.

Die beiden Frauen wurden im Rahmen einer technisch aufwendigen und personalintensiven Aktion gegen 17:20 Uhr von Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei von dem Gerüst heruntergebracht. Dabei kam neben einer technischen Einheit der Polizei auch eine Drehleiter sowie ein Sprungkissen zur Absicherung der Personen zum Einsatz. Gegen die beiden Frauen wird wegen Hausfriedensbruches und eines Verstoßes gegen das Bay. Versammlungsgesetz ermittelt, da die Aktion als nicht angezeigte Versammlung bewertet wurde.