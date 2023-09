1484. Polizeieinsatz zur IAA Mobility - Versammlungen und Störaktionen am 08.09.2023

-siehe Pressebericht des PP Niederbayern vom 08.09.2023

Am Freitag, 08.09.2023, gegen 14:20 Uhr, kam es im Zusammenhang mit der IAA Mobility 2023 am Stand eines Automobilherstellers auf der Ausstellungsfläche des "Open Space" zu einer Protestaktion. Dabei stellte sich eine Person auf das Dach eines ausgestellten Fahrzeugs und zeigte ein Plakat. Dabei wurde das Dach des Fahrzeugs beschädigt. Eine weitere Person kniete unten am Fahrzeug. Durch die Einsatzkräfte wurden die Person, die auf das Dach gestiegen war, zu einer Gefangenensammelstelle gebracht und von dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen werden wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch geführt.

Gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich der Ludwigstraße zu nicht angezeigten Blockadeaktionen durch Klimaaktivisten. Jeweils 3 Personen hatten sich auf die Fahrbahnen in stadtein- und stadtauswärtige Richtung gesetzt, aber nicht festgeklebt. Mehrere weitere Personen tanzten über die Fahrbahn. Der Fahrzeugverkehr wurde dadurch blockiert und es kam zu Verkehrsbehinderung. Gegen 16:45 Uhr wurde die Blockadeaktion aufgelöst und beendet. Gegen die beteiligten Personen wird wegen des Verdachts der Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ermittelt.

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet hat, kam es in Dingolfing gegen 11:45 Uhr zur Blockade einer Werkseinfahrt am dortigen BMW-Werk und im Anschluss an eine sich fortbewegende Versammlung zum Bahnhof in Dingolfing. Dort wurde die Versammlung, die letztlich ca. 100 Teilnehmer zählte, beendet.

Der Großteil dieser Personen wollte sich vom Bahnhof Dingolfing mit dem Zug nach München begeben. Aus dem Grund erfolgte, unter Leitung und auf Weisung der Einsatzleitung des Polizeipräsidiums München, eine Kontrolle von ca. 100 Personen. Zielrichtung der Kontrolle war die Abwehr von möglichen Gefahren im Zusammenhang mit dem Einsatz anlässlich der IAA Mobility in München. Die Personen konnten anschließend ihre Weiterreise nach München fortsetzten.

1485. Größerer Polizeieinsatz – Obermenzing

Am Freitag, 08.09.2023, gegen 07:15 Uhr, befand sich eine Streife der Polizeiinspektion 45 (Pasing) im Stadtteil Obermenzing, um dort einen Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe zu vollstrecken. Dieser war gegen einen 24-Jährigen mit Wohnsitz in München wegen eines Verkehrsdelikts erlassen worden.

Bei der Ansprache durch die eingesetzten Polizeibeamten begab sich der 24-Jährige auf das Dach eines Mehrfamilienhauses. Dort weigerte er sich für mehrere Stunden, dieses zu verlassen.

Unter Mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr wurde durch weitere eingesetzte Polizeikräfte Kontakt zum 24-Jährigen aufgenommen. Hier wurde er zum Verlassen des Daches aufgefordert und er stieg schließlich gegen 13:15 Uhr freiwillig herunter.

Weil er die Geldstrafe nicht bezahlte, wurde er auf Grundlage des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.