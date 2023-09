MARKTREDWITZ. Im Zuge eines Streites soll am Freitagabend ein 26-Jähriger seine 33-jährige Freundin in seiner Wohnung in Marktredwitz bedroht haben. Die Kripo Hof sucht nun einen Autofahrer als Zeugen.

Wie berichtet, soll ein Paar am Freitag gegen 17.45 Uhr in Streit geraten sein, woraufhin ein 26-Jähriger seine Lebensgefährtin mit einer Axt bedroht haben soll. Die 33-Jährige flüchtete aus dem Fenster und verletzte sich dabei nach eigenen Angaben leicht am Fuß. Der Tatverdächtige konnte anschließend von der Polizei festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof haben die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird nun ein Autofahrer gesucht, der die Geflüchtete kurz nach der Tat im Bereich der Ludwig-Thoma-Straße mitgenommen hat. Der PKW konnte nicht näher beschrieben werden. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der 09281/704-0 zu melden.