LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Ein 14-Jähriger ist am Freitagnachmittag auf dem Gelände eines Schulzentrums von einer Streife der Polizei Lohr tot aufgefunden worden. Schnell richtete sich der Tatverdacht gegen einen Jugendlichen, der am frühen Abend von der Polizei vorläufig festgenommen werden konnte.

Ein 14-Jähriger meldete sich gegen 16:30 Uhr bei der Polizei in Lohr und teilte mit, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet hätte. Eine Streife der Polizei Lohr machte sich sofort auf den Weg zu dem möglichen Tatort und stieß dort auf den schwer verletzten 14-Jährigen. Der alarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Teenagers feststellen. Bereits frühzeitig richtete sich ein erster Tatverdacht gegen einen Jugendlichen aus dem Landkreis Main-Spessart. Eine Streife der Polizei Lohr konnte den Tatverdächtigen gegen 18:00 Uhr vorläufig festnehmen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch vollkommen unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die die Kripo Würzburg unverzüglich übernommen hat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wird der Tatverdächtige am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden wird.