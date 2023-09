COBURG. Ein Wohnhaus in Coburg brannte in Seidmannsdorf in der Nacht auf Samstag aus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht auf Samstag wurde gegen Mitternacht ein Feuer aus einem Einfamilienhaus im Coburger Stadtteil Seidmannsdorf gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Bewohner konnten selbstständig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Anwesen verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zu diesem Zweck wurde das nicht mehr bewohnbare Haus sichergestellt. Bei dem Einsatz waren mehr als 110 Kräfte der Feuerwehr, des Bayerischen Roten Kreuzes, der ASB und des THW im Einsatz.