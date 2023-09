MARKTREDWITZ. Am Freitagabend griff ein 26-Jähriger bei einem Streit zu einer Axt und bedrohte damit seine 33-jährige Freundin. Die Frau flüchtete durch ein Fenster und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitag, gegen 17.45 Uhr geriet ein 26-Jähriger in Streit mit seiner 33-jährigen Freundin. In seiner Wohnung in Marktredwitz soll der Tatverdächtige der Frau mit einer Axt gedroht haben. Die Frau ergriff die Flucht durch ein Fenster und verletzte sich dabei leicht. Einsatzkräfte der Polizei fahndeten nach dem 26-Jährigen und konnten diesen nahe der Wohnung widerstandslos festnehmen.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.