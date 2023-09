DINGOLFING. Am 08.09.2023 versammelten sich gegen 11:45 mehrere Aktivisten am Werk des Autoherstellers BMW, wodurch vorübergehend eine Werkseinfahrt blockiert wurde. Gegen 17:15 Uhr verlegte die Gruppe als sich fortbewegende Versammlung zum Bahnhof in Dingolfing, wo die Versammlung um 18:30 Uhr aufgelöst wurde.

Gegen 11.45 Uhr versammelten sich ca. 50 Klimaaktivisten vor einem Werkstor in der Karl-Dompert-Straße in Dingolfing und blockierten eine Werkseinfahrt auf das Gelände es dortigen BMW-Werks. Eine Versammlung wurde zunächst nicht angemeldet, im weiteren Verlauf formierte sich eine Teilgruppe zu einer Spontanversammlung mit Bannern und Plakaten. Der Großteil der Aktivisten verblieb weiter vor dem Werkstor und schottete sich mit Bannern ab.

Ein Versammlungsteilnehmer erklärte sich gegen 17:00 Uhr bereit, die Versammlungsleitung zu übernehmen. In der Folge wurde eine sich fortbewegende Versammlung vom BMW-Werk zum Bahnhof in Dingolfing angemeldet, durchgeführt und von Einsatzkräften der Polizei begleitet.

Am Bahnhof endete die Versammlung um 18:30 Uhr. Anlässlich der aktuell in München stattfindenden IAA erfolgten durch Einsatzkräfte des PP München Identitätsfeststellungen der betreffenden Personen direkt vor Ort. Presseauskünfte in Bezug auf diese Maßnahme erteilt daher die Pressestelle des Polizeipräsidium München.

Veröffentlicht: 08.09.2023, 20.30 Uhr