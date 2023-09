WALLMÜHLE; STRAUBING. Am Freitag, 08.09.2023 gegen 15:40 Uhr verunfallte ein Motorsegler beim Landeanflug auf den Flugplatz Wallmühle bei Straubing. Der 58-jährige Pilot wurde dabei schwer verletzt.

Mutmaßlich aufgrund eines Strömungsabrisses im Landeanflug stürzte der Motorsegler, in dem sich lediglich der Pilot befand, ca. fünf bis zehn Meter vor der Landebahn ab. Der verantwortliche Pilot zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus unabdingbar machten. An seinem Fluggerät entstand ein geschätzter Sachschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich.

Zur abschließenden Klärung der genauen Absturzursache wurde auch ein Verantwortlicher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen beigezogen.

Veröffentlicht am 08.09.2023, 19:00 Uhr