2050 - Ausgebüxter Wasserbüffel

Pöttmes - Etwas überrascht war eine Zeitungsausträgerin aus Pöttmes, als sie am Freitag (08.09.2023), gegen 03.00 Uhr, Am Galgenfeld, mit ihrem Pkw beinahe mit einem auf der Straße stehenden Wasserbüffel zusammengestoßen wäre.

Die hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Aichach konnte die Eigentümerin des Tieres schnell ausfindig machen. Gemeinsam konnte das friedliche Tier letztendlich wieder eingefangen und auf die Koppel geführt werden.

2051 - Missbrauch von Notrufeinrichtungen

Donauwörth – Gestern (07.09.2023) gegen 17.25 Uhr hielt sich ein 14-Jähriger zusammen mit seinen Bekannten im Parkhaus am Bahnhof in Donauwörth auf. Der Jugendliche drückte schließlich beim Verlassen des Parkhauses den Alarmknopf der Feuermeldeanlage. Anschließend rannten der Tatverdächtige und seine Begleiter in Richtung Donaumeile davon. Die am Tatort eingetroffene Polizeistreife konnte auf den Überwachungskameras den jungen Mann und seine Begleiter feststellen und anschließend im Rahmen der Tatortbereichsfahndung in der Donaumeile antreffen.

Der Täter wurde anschließend an den Vater übergeben. Da durch das Drücken des Alarmknopfes ein Feueralarm ausgelöst wurde, rückte die freiwillige Feuerwehr Donauwörth mit 22 Einsatzkräften an.