1476. Polizeieinsatz zur IAA Mobility – Protestaktionen am Donnerstag, 07.09.2023

-siehe Medieninformation vom 05.09.2023, Nr. 1458

-siehe Medieninformation vom 05.09.2023, Nr. 1465

-siehe Medieninformation vom 06.09.2023, Nr. 1466

-siehe Medieninformation vom 07.09.2023, Nr. 1471

Am Donnerstag, 07.09.2023 gegen 16:00 Uhr, kam es aus dem "Mobilitätswendecamp" im Luitpoldpark heraus zu einer nicht angezeigten, sich fortbewegenden Versammlung. In Absprache mit der Polizei verließen mehrere Personen das Camp mit einem Holzgestell (sog. "Gehzeug"), einem Banner und Trommeln und bewegten sich durch die Belgradstraße, die Nordendstraße und die Barerstraße zum Karolinenplatz und auf gleichem Weg zurück. Gegen 19:20 Uhr war die Versammlung beendet. Insgesamt nahmen etwa 20 Personen an der Versammlung teil. Die Versammlung wurden von Einsatzkräften begleitet, es wurden Verkehrsmaßnahmen getroffen.

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 07.09.2023 zu zwei Blockadeaktionen im Stadtgebiet. In diesem Zusammenhang wurden 12 Personen (8 x männlich, 4 x weiblich) in Gewahrsam genommen. Durch das zuständige Gericht wurde in zwei Fällen eine Entlassung angeordnet, in acht Fällen wurde der Gewahrsam bis Freitag, 08.09.2023 bestätigt und in zwei Fällen bis Dienstag, 12.09.2023. Von den zehn Personen, die in Gewahrsam verbleiben, haben fünf ihren Wohnsitz in Bayern, zwei in Berlin, jeweils eine Person im Saarland und in Thüringen und bei einer Person ist der Wohnsitz unbekannt.

1477. Polizeieinsatz zur IAA Mobility – Verhinderte Störaktion am Donnerstag, 07.09.2023 und Sachbeschädigung in der Nacht auf Freitag, 08.09.2023

Am Donnerstag, 07.09.2023 gegen 17:30, wurden etwa 15 Personen im Umfeld Odeonsplatz durch Einsatzkräfte kontrolliert. Die Personen führten Kundgebungsmittel, eine Kette, einen Kanister mit dunkler Flüssigkeit und Klebstoff mit. Bis auf zwei Personen wurde die Gruppe nach einer Identitätsfeststellung vor Ort wieder entlassen. Die beiden betreffenden Personen wurden in eine Gefangenensammelstelle verbracht. Eine Person (weiblich, 23 Jahre, Wohnsitz in Stuttgart) hatte bei der Kontrolle Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet, deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die andere Person (männlich, 34 Jahre, Wohnsitz in Nürnberg) hatte mehrere Tuben Klebstoff bei sich. Die mitgeführten Gegenstände wurden teilweise zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden Personen entlassen.

In der Nacht von Donnerstag, 07.09.2023 auf Freitag, 08.09.2023 wurde in München im Bereich Maxvorstadt durch unbekannte Personen bei mehreren Fahrzeugen die Luft aus den Reifen abgelassen. An den Fahrzeugen wurden Flugblätter angebracht, die das Luftablassen in Bezug zum Themenfeld Umweltschutz setzen.

In diesen Fällen führt die Münchner Kriminalpolizei Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an den Fahrzeugen.

1478. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage – Berg am Laim

Am Mittwoch, 06.09.2023, war ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München, nachdem er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Nachbarn mit einem Hammer leicht verletzt hatte, durch die Polizei vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden.

Am Donnerstag, 07.09.2023, gegen 11:00 Uhr, gelang es dem 47-Jährigen aus der psychiatrischen Einrichtung zu fliehen. Im Anschluss konnte er durch die Münchner Polizei in seiner Wohnung lokalisiert werden. Er kommunizierte durch die geschlossene Wohnungstür mit den eingesetzten Beamten und gab an, eine Schusswaffe zu besitzen und die eingesetzten Kräfte erschießen zu wollen.

Nachdem weitere Kräfte hinzugezogen wurden, konnte der 47-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen werden. Dabei war er nicht im Besitz einer Schusswaffe.

Der 47-Jährige wurde unter anderem wegen Widerstands angezeigt und im Anschluss wieder in einer psychiatrischen Einrichtung vorläufig untergebracht. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Münchner Bevölkerung.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1479. Versuchte räuberische Erpressung – Sendling

Am Donnerstag, 07.09.2023, gegen 19.45 Uhr, wurden ein 17- und ein 18-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) durch eine Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter von 14 bis 15 Jahren (alle mit Wohnsitzen in München) angesprochen. Die Jugendlichen gaben an, ein Messer zu haben und dirigierten den 17- und den 18-Jährigen in einen Hinterhof. Dort verlangten die Jugendlichen Geld, traten und schlugen den 17- und den 18-Jährigen.

Diese konnten sich an einen Passanten wenden, der auf die Situation aufmerksam geworden war, woraufhin die Jugendlichen vom Tatort flüchteten. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Jugendlichen unweit des Tatortes antreffen und aufgrund der Täterbeschreibung als Tatverdächtige identifizieren.

Während der Tatausführungen wurde kein Geld entwendet.

Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter räuberischer Erpressung gefertigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Jugendlichen nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und ihren Sorgeberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 23 (jugendtypische Straftaten) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Plinganserstraße, Lindenschmitstraße, Albert-Roßhaupter-Straße und Am Harras (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1480. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach unerlaubtem Handel mit Betäubungsmittel – Schwabing

Am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 02:40 Uhr, erhielten zivile Polizeibeamte vor einem Nachtklub in der Münchner Innenstadt Kenntnis über einen geplanten Erwerb von Betäubungsmitteln.

In diesem Zusammenhang konnte schließlich beobachtet werden, wie ein 25-Jähriger an einen 28-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München) Betäubungsmittel (Kokain) im Bereich Schwabing übergab. Danach wurden sowohl der 25-Jährige, als auch der 28-Jährige vorläufig festgenommen.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten bei dem 25-Jährigen diverse Betäubungsmittel, Verkaufsutensilien und sowohl ein Tierabwehrspray, als auch ein Jagdmesser in der unmittelbaren Nähe der Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Der 28-Jährige wurde wegen unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln angezeigt und nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 25-Jährige wurde wegen bewaffneten unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge angezeigt. Von der Staatsanwaltschaft München I wurde ein Haftbefehl beantragt, der vom Amtsgericht München erlassen wurde. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache führt das Kommissariat 82 (Rauschgiftkriminalität).

1481. Mehrere Sachbeschädigungen durch Brandlegung – Aubing

In der Zeit von Dienstag, 05.09.2023, gegen 02:00 Uhr, bis Donnerstag, 07.09.2023, gegen 04:30 Uhr, kam es an vier Örtlichkeiten in Aubing zu Brandlegungen.

So wurden am Dienstag, 05.09.2023, gegen 02:00 Uhr, drei im Vollbrand befindliche Wertstoffcontainer sowie ein brandbeschädigter Altkleidercontainer und ein brandbeschädigtes Verkehrszeichen an der Grabenfleckstraße Ecke Altostraße festgestellt.

Am Donnerstag, 07.09.2023, kam es im Zeitraum von ca. 04:00 Uhr bis 04:40 Uhr zu insgesamt drei weiteren Brandlegungen an Mülltonnen, die in der Altostraße und der Eichenauer Straße aufgestellt waren.

Die Brände wurden jeweils von der Berufsfeuerwehr München gelöscht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Taten kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grabenfleckstraße, Altostraße, Eichenauer Straße, Wildenrother Straße und Gotzmannstraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1482. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern; eine Person verletzt – Sendling

Am Donnerstag, 07.09.2023, gegen 13:20 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad (Krömer) auf dem Radweg der Flaucheranlage in nordöstlicher Richtung. Hinter ihm fuhr eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad (Cannondalde).

Ca. 50 Meter nordöstlich des Flauchersteges, wollte der 38-Jährige eine andere Fahrradfahrerin überholen und bremste geringfügig ab. Die 27-Jährige versuchte ebenfalls noch zu bremsen, fuhr jedoch auf den 38-Jährigen auf, wodurch sie zu Sturz kam.

Die 27-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1483. Festnahme nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Giesing

Am Donnerstag, 07.09.2023, gegen 21:00 Uhr, befanden sich mehrere Einsatzkräfte der Münchner Polizei auf dem Weg zu einem Einbruchsalarm im Bereich der Heilig-Kreuz-Kirche in Giesing. Dort konnten die Polizeibeamten einen 35-Jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz und einen 27-Jährigen mit Wohnsitz in München, jeweils auf einem Fahrrad, antreffen.

Als beide einer Personenkontrolle unterzogen werden sollten, versuchten sie vor den Polizeibeamten zu flüchten. Beide konnten nach kurzer Zeit eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wehrte sich der 35-Jährige massiv. Er versuchte unter anderem mit seinem Ellenbogen nach einem Polizeibeamten zu schlagen.

Durch die Widerstandhandlungen wurden sowohl der 35-Jährige, als auch die eingesetzten Polizeibeamten leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Der 27-Jährige zeigte sich kooperativ und leistete keinen Widerstand. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem 27-Jährigen Unterhaltungselektronik aufgefunden werden, welche am Dienstag, 20.06.2023 im Landkreis München entwendet wurde.

Beim 35-Jährigen wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem konnte er keinen glaubwürdigen Eigentumsnachweis für das von ihm benutzte Fahrrad vorweisen. Außerdem hat der 35-Jährige Symbole mit nationalsozialistischem Hintergrund für jedermann sichtbar in seinen Hinterkopf tätowiert.

Der 27-Jährige wurde wegen Diebstahls angezeigt und nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 35-Jährige wurde wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Fahrraddiebstahls, unerlaubten Besitz von Betäubungsmittel und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Er wurde nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte).