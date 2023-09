KOCHEL AM SEE, LKR. BAD TÖLZ - WOLFRATSHAUSEN. Am Donnerstag, den 7. September 2023, ereignete sich gegen Mittag ein folgenschwerer Bergunfall, bei welchem eine 79-Jährige tödlich verunglückte. Beamte der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd übernahmen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am Donnerstag, den 7. September 2023 ereignete sich gegen 12.00 Uhr in Kochel am See, am dortigen Campingplatz, ein tödlicher Bergunfall. Hierbei stürzte eine 79-jährige Frau aus Kochel am See einen ca. 60 m langen, steilen Abhang hinunter. Die Frau erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie trotz der sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen anwesender Augenzeugen noch an der Unfallstelle verstarb. Der kurze Zeit später mittels Rettungshubschrauber vor Ort gebrachte Notarzt konnte nur noch den Tod der Verunglückten feststellen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernahmen noch vor Ort Beamte der Alpinen Einsatzgruppe Bad Tölz - Garmisch-Partenkirchen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

Die Betreuung der Zeugen des belastenden Ereignisses wurde durch den Kriseninterventionsdienst der Bergwacht Kochel am See gestellt.