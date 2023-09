REGENSBURG. Am Donnerstag, den 7. September 2023, begingen zwei Jugendliche im St.-Peters-Weg in Regensburg ein Raubdelikt zum Nachteil eines 23-jährigen Mannes. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, sprachen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 23-jährigen Mann an. Im weiteren Verlauf wurde der 23-Jährige von einem der mutmaßlichen Täter geschlagen und ihm wurde sein Mobiltelefon weggenommen. Die alarmierten Streifenbesatzungen der Regensburger Polizei konnten die beiden Tatverdächtigen an der Tatörtlichkeit festnehmen. Bei der Durchsuchung der beiden Festgenommen fanden die Beamten das Mobiltelefon des 23-Jährigen. Der Mann wurde durch die Tat leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant versorgt.

Die Sachbearbeitung des Falls übernahm das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg. Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Duo erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Tat.