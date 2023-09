Der Anteil der nicht gesicherten Personen an den getöteten Pkw-Insassen ist in Bayern 2022 mit 22,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (31,2 Prozent) zurückgegangen, liegt aber dennoch weiterhin auf einem hohen Niveau. Fast jeder vierte tödliche verunglückte Pkw-Insasse war 2022 nicht angeschnallt. Im vergangenen Jahr kamen bayernweit 228 Menschen in Pkw ums Leben. Davon trugen 52 Menschen nicht den erforderlichen Sicherheitsgurt, fünf mehr als noch 2019 (47). Zudem kam ein Kind ums Leben, das ungesichert in einem Pkw mitfuhr. Bis Ende April 2023 waren erneut nachweislich zehn tödlich verunglückte Personen nicht angegurtet.