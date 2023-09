München, Abtswind, Cadolzburg

Die Bekämpfung des Phänomens der Sprengung von Geldausgabeautomaten stellt für das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) weiterhin einen besonderen Arbeitsschwerpunkt dar.

Die Geldautomatensprengungen am Montag, 04.09.2023, in Abtswind und am Mittwoch, 06.09.2023, in Cadolzburg zum Anlass nehmend, bitten wir die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld von Banken frühzeitig der Polizei zu melden und von einer Ansprache der Täter vor Ort zwingend Abstand zu nehmen.

Die Gefährlichkeit für Unbeteiligte begründet sich aus den bisherigen Ermittlungen gegen Täter dieses Phänomens wie folgt:

Die Täter zeigen in ihrem Tatverhalten wenig Skrupel.

Die Täter schrecken nicht vor körperlichen Angriffen zurück.

Die Täter führen Sprengstoff in sehr gefährlichen Mengen mit.

Bei der Fahndung bzw. den Ermittlungen nach Geldautomatensprengern ist Zeit ein entscheidender Faktor. Aus diesem Grund bitten wir die Bevölkerung, bei verdächtigen Wahrnehmungen, insbesondere im unmittelbaren Umfeld von Banken, sofort die Polizei zu verständigen. Zögern Sie bei entsprechenden Feststellungen nicht, die 110 anzurufen.

Zudem erfolgt für eine möglichst frühzeitige Gewinnung von Hinweisen nach der Sprengung eines Geldautomaten ein Zeugenaufruf durch das BLKA. In diesem wird die Bevölkerung um mögliche Hinweise gebeten, die zur Ergreifung der Täter führen sollen. Jeder Hinweis, jede Wahrnehmung, ob persönlich, per Foto oder Video, kann hierbei von Bedeutung sein!

Wir bedanken uns bei allen Mitteilerinnen und Mitteilern, die uns dabei helfen, den Tätern noch schneller habhaft zu werden.

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.