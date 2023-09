2040 - Funke löst Brand aus

Monheim - Am gestrigen Mittwoch (06.09.2023) gegen 13.40 Uhr wurde der integrierten Leitstelle ein Brand eines Spänesilos in Monheim in der Neuburger Straße mitgeteilt. Der Brand konnte durch die eintreffenden Feuerwehren Monheim, Flotzheim, Kölburg und Rögling schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Wie sich herausstellte, war vermutlich ein Fremdkörper, evtl. ein Stein, die Ursache für den Brand. Der Fremdkörper geriet offenbar in die Absauganlage, wodurch Funken entstanden und somit den Brand der Holzspäne auslösten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 25 Mann im Einsatz.

2041 - Fahrradfahrer erleidet bei Verkehrsunfall tödliche Verletzungen

Bobingen - Tödlich verletzt wurde ein 73-jähriger Radfahrer, der am Mittwoch (06.09.2023) um 16.30 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten die Wertachstraße (stadtauswärts) in westliche Richtung befuhr. Er nutzte hierbei den für Radfahrer in beide Richtungen freigegebenen Gehweg.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 57-jähriger Mann mit einem Kleintransporter die Lechallee in nördliche Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Wertachstraße übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei prallte der Radfahrer gegen die Front des Transporters und stürzte. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in das Krankenhaus Bobingen verbracht, wo er letztendlich kurz darauf verstarb.

Die genaue Unfallursache soll durch ein unfallanalytisches Gutachten ermittelt werden, das die Staatanwaltschaft Augsburg anordnete. Zu diesem Zweck wurde die Wertachstraße bis 19.00 Uhr durch die Polizei Bobingen und der FFW Bobingen für den Verkehr komplett gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

2042 - Sohn bedroht Mutter mit Messer

Nördlingen - Am Donnerstagmorgen (07.09.2023), gegen 01.00 Uhr, randalierte ein 29-jähriger Mann in der Wohnung seiner Eltern.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der 54-jährige Vater des Mannes bereits aus der Wohnung entfernt. Der 29-Jährige drohte die Mutter mit einem Messer zu verletzen. Als die Beamten, den offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befindlichen Mann in ein Gespräch verwickelten, gelang der 52-jährigen Mutter die Flucht durch einen Sprung aus dem Fenster des Hochparterres. Sie wurde von einem Beamten aufgefangen und in Sicherheit gebracht.

Der 29-Jährige konnte kurze Zeit später von den eingesetzten Beamten festgenommen werden, leistete hier jedoch Widerstand. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Aufgrund seines Zustands wurde der Mann zur Behandlung ins Bezirkskrankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

2043 - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Frau in Gersthofen

Gersthofen - Am Mittwoch (06.09.23), gegen 13.35 Uhr, überquerte eine 80-jährige Frau mit ihrem Pedelec die Berliner Straße auf dem Radweg und missachtete hierbei die Vorfahrt.

Die Radfahrerin stieß seitlich gegen einen vorfahrtsberechtigten Pkw und stürzte.

Sie wurde dabei schwer verletzt mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg verbracht.

Es entstand Sachschaden von insgesamt knapp 4.000 Euro.