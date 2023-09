ROSENHEIM. Am Donnerstagabend (31. August 2023) wurden drei minderjährige Mädchen nach einem Herbstfestbesuch von zwei Männern und einer Frau grundlos angerempelt und anschließend rassistisch beleidigt. Das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachkommissariat der Kripo Rosenheim übernahm, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Rosenheim, die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagabend (31. August 2023) befanden sich drei minderjährige Mädchen gegen 20.30 Uhr auf der Ebersberger Straße auf dem Heimweg vom Rosenheimer Herbstfest, als sie von zwei Männern und einer Frau zunächst grundlos angerempelt wurden. Im anschließenden Wortgefecht sollen die Erwachsenen die Kinder rassistisch beleidigt und auf sie eingeschlagen haben. Ein 27-jähriger Rosenheimer, der den Vorfall beobachtet, zeigte Zivilcourage, ging dazwischen und eilte den unterlegenen Mädchen zu Hilfe. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeistreifen konnte zwei 36-jährige Tatverdächtige noch am Einsatzort vorläufig festnehmen. Die ebenfalls beteiligte Frau hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei vom Ort des Geschehens entfernt, konnte aber wenig später als 24-jährige Rosenheimerin identifiziert werden (die Polizeiinspektion Rosenheim berichtete bereits am 1. September 2023 in einer Pressemeldung über den Fall).

Die ersten Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Rosenheim geführt. Die weiteren Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigestelle Rosenheim, übernommen.

Die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats 5 bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am vergangenen Donnerstagabend den besagten Vorfall beobachten können und kann sachdienliche Hinweise hierzu geben?

Hat jemand Videoaufzeichnungen gemacht und kann diese den Ermittlern zur Verfügung stellen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 0 80 31 / 200- 0 entgegen.