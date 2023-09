Michaelismesse 2023 - Polizei mit Einsatzverlauf zufrieden

MILTENBERG. Die diesjährige Michaelismesse ist zu Ende gegangen. Die Polizei Miltenberg ist mit dem Einsatzverlauf rund um das größte Volksfest am bayerischen Untermain zufrieden. Das Sicherheitskonzept ist aus polizeilicher Sicht voll aufgegangen. Trotz des hohen Besucheraufkommens ist es zu vergleichsweise wenigen Sicherheitsstörungen und Straftaten gekommen.

Polizeibilanz der zehn Tage Messebetrieb

Nicht zuletzt aufgrund des guten Wetters war zum Festbetrieb mit einem sehr hohen Besucheraufkommen und entsprechenden Sicherheits- und Ordnungsstörungen auf dem Festgelände sowie im Umfeld der Veranstaltung zu rechnen.

Für die Einsatzkräfte war es während des Veranstaltungszeitraums zu insgesamt 90 polizeilich relevanten Vorfällen gekommen. Hervorzuheben sind hierbei zwölf Körperverletzungsdelikte, vier Diebstahlsdelikte, vier Sachbeschädigungen sowie insgesamt 16 sonstige Ordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel Wildpinkeln. Auch ein Fall von sexueller Belästigung wurde bei der Polizei angezeigt. Ein Tatverdächtiger konnte schnell ermittelt werden. Über die zehn Tage gab es zudem einen Fall von Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte, bei denen die Polizisten und Polizistinnen glücklicherweise unverletzt geblieben sind.

Die Polizei musste insgesamt neun Mal einen Platzverweis bzw. ein Messeverbot aussprechen. In einem Fall hielt sich die betroffene Person nicht daran, sodass die Polizei ein Verfahren einleiten musste. Insgesamt neun Personen kamen kurzzeitig in Gewahrsam.

Neben den Einsätzen auf dem Festgelände waren auch 107 Verkehrsordnungswidrigkeiten festzustellen, bei denen es sich in der Regel um Parkverstöße mit Bezug zum Festbetrieb gehandelt hat.

Weitestgehend friedlicher Veranstaltungsverlauf

In Anbetracht der Dauer sowie der Anzahl der Veranstaltungsbesucher bewertet die Polizei den Verlauf der Michaelismesse trotz der benannten Vorkommnisse als weitestgehend friedlich und den Polizeieinsatz als gelungen.Auch bei zukünftig stattfindenden Messen wird die Miltenberger Polizei mit Unterstützungskräften präsent sein, um ein friedliches Volksfest zu gewährleisten und Straftaten und Ordnungsstörungen konsequent zu unterbinden.

Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

KARLSTEIN, OT GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag ist ein Unbekannter einer Frau und ihrer Tochter entgegengetreten und hat sein Geschlechtsteil vorgezeigt. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Frau der Polizei Alzenau schilderte, trat ihr der unbekannte Mann um kurz vor 16:00 Uhr entgegen, als sie mit ihrer Tochter auf dem Mainradweg Höhe der Klostergasse unterwegs war. Im weiteren Verlauf zog sich der Unbekannte die Hose herunter und manipulierte sichtbar an seinem Glied.

Der Mann flüchtete umgehend mit einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte, als die Geschädigte ihr Missfallen zum Ausdruck brachte. Eine sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung nach dem Täter ist ohne Erfolg geblieben.

Die gesuchte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

circa 50 Jahre alt

Trug ein braunes T-Shirt mit Aufdruck

Hatte eine ungepflegte Erscheinung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kripo in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Unfall im Kreuzungsbereich – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG - DAMM. Am Mittwochabend ist es im Kreuzungsbereich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Hyundai gekommen, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Aschaffenburg nun auch nach Zeugen.

Gegen 20:00 Uhr wollte ein 30-jähriger Mercedesfahrer aus Richtung des Finanzamts kommend den Kreuzungsbereich City Tunnel / Dr.-Willi-Reiland-Ring geradeaus fahren. Zur gleichen Zeit wollte ein 27-jähriger Hyundai-Fahrer vom Ring aus an der Kreuzung nach links in Richtung City Tunnel abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Aschaffenburg nun nach Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - DAMM. Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 11:00 Uhr, hat ein Unbekannter offensichtlich absichtlich feuchten Sand auf einem grauen Seat Altea verteilt, sodass am Lack Schäden entstanden sind. Das Fahrzeug stand in der Steinrückenstraße geparkt.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Mittwoch wurde ein grauer VW Golf auf dem ALDI-Parkplatz in der Südbahnhofstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Geschehen muss sich zwischen 11:30 Uhr und 12:00 zugetragen haben. Dem Schadensbild nach könnte ein Einkaufswagen an dem Auto hängengeblieben sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

WESTERNGRUND, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr ein Pedelec samt Schloss aus einer Garage in der Kahler Straße entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke KTM, Modell Cento 11 plus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.