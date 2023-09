MARKTOBERDORF. Die Polizei Marktoberdorf veranstaltet in Kooperation mit der Volkshochschule Ostallgäu Mitte ein Fahrsicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren auf dem E-Bike. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Wann? 13.09.2023, 17 bis 19 Uhr

Wo? Marktoberdorf auf dem Verkehrsübungsplatz an der Adalbert-Stifter-Schule, Schwabenstraße 53

Kursleiter an diesem Nachmittag ist Polizeihauptkommissar Rudolf Stiening von der Polizeiinspektion Marktoberdorf. Der örtliche Verkehrssicherheitsbeauftrage möchte mit seiner Kurzeinweisung auf immer wieder auftretende Probleme und Gefahren beim E-Biken hinweisen. Der Kurs wendet sich im Besonderen an sportliche Senioren, die durch die Unterweisung und mit Hilfe der praktischen Übungen mehr Handlungssicherheit mit dem E-Bike gewinnen. So kommen die Teilnehmer fit und sicher durch das Jahr. Die Teilnehmer sollten bereits erste Erfahrungen mit dem E-Bike im Gepäck haben. In jedem Fall muss der Teilnehmer ein E-Bike, Helm und Getränk mitbringen. Die Teilnahme ist für alle kostenlos.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung bei der vhs Ostallgäu Mitte ist darum zwingend erforderlich. Anmeldung und Info unter www.info@vhs-oal-mitte.de oder Tel.: 0800/ 6645256.

Interessierte Medienvertreter und Medienvertreterinnen sind ebenfalls herzlich eingeladen. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).