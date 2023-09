1471. Polizeieinsatz zur IAA Mobility – Bilanz zu den Versammlungen und Protestaktionen am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 18:15 Uhr und Donnerstag, 07.09.2023, 03:00 Uhr und zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr

Am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 17:00 Uhr, fand im Bereich der Justizvollzugsanstalt Stadelheim eine beim Kreisverwaltungsreferat München angezeigte Versammlung in Form einer Mahnwache von Klimaaktivisten statt. Hieran nahmen in der Spitze ca. 80 Personen teil.

Nach Versammlungsende gegen 18:15 Uhr, formierten sich die ca. 80 Versammlungsteilnehmer spontan zu einer sich fortbewegenden Versammlung, welche sich bis ca. 20:40 Uhr von der Stettnerstraße über die Tegernseer Landstraße und Stadelheimer Straße bis zur Schwanseestraße bewegte. Dort fand eine Abschlusskundgebung statt, die gegen 20:50 Uhr beendet wurde. Es wurden keine Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten festgestellt.

Da sich die Versammlungsteilnehmer in sehr langsamem Gehtempo auf der Fahrbahn fortbewegten, kam es jedoch zu Verkehrsbehinderungen.

Im Laufe der Nacht wurden im Stadtgebiet an mehreren Örtlichkeiten IAA-kritische Plakate festgestellt. Am Elisabethplatz wurden gegen 03:00 Uhr zwei Personen beim Anbringen eines solchen Plakates angetroffen. Aufgrund eines gültigen Impressums waren die Plakate an sich nicht zu beanstanden. Gegen den Mann und die Frau wird wegen eines Verstoßes nach dem BayStrWG ermittelt. Das Paar ist dem Spektrum der globalisierungskritischen Nichtregierungsorganisation "attac" zuzuordnen.

Die Ermittlungen bezüglich der weiteren Örtlichkeiten dauern an. Sachbeschädigungsdelikte liegen bislang nicht vor.

Heute, Donnerstag, 07.09.2023 kam es zwischen 08:30 und 10:00 Uhr zu zwei Blockadeaktionen von Klimaaktivisten an der A8/Innsbrucker Ring/Rosenheimer Straße. Hier hatten sich insgesamt 13 Personen teilweise an der Fahrbahn und aneinander festgeklebt.

Durch die Blockadeaktion kam es erneut zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, weshalb durch die Münchner Polizei umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen werden mussten. In dem entstandenen Rückstau befand sich ein Taxi, in dem eine Krebspatientin befördert wurde, die zu einem Behandlungstermin gebracht werden sollte. Auch wenn grundsätzlich kein medizinischer Notfall vorlag, bestand doch erhöhte Dringlichkeit zur Wahrnehmung des ärztlichen Termins.

1472. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Polizeifahrzeug; eine Person verletzt – Schwabing

Am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Polizeibeamter als Fahrer eines Polizeifahrzeuges auf der Schleißheimer Straße stadteinwärts. Am Polizeifahrzeug waren die Sondersignale eingeschaltet. An der Kreuzung zur Ackermannstraße wollte der 27-Jährige diese geradeaus überqueren und die Schleißheimer Straße weiter stadteinwärts befahren.

Zeitgleich befand sich ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger an der nördlichen Fußgängerfurt und beabsichtigte die Schleißheimer Straße in östliche Richtung zu überqueren.

Als die Straßenbahn der Linie 27 stadtauswärts in der Mitte der Schleißheimer Straße an der Haltestelle „Ackermannstraße“ hielt, rannte der 20-Jährige trotz für ihn geltendes Rotlicht auf die Fahrbahn. Der 27-jährige Polizeibeamte leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der 20-Jährige wurde vom rechten Außenspiegel des Polizeifahrzeuges erfasst und dadurch auf die Fahrbahn geschleudert. Er verletzte sich leicht und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1473. Mehrere Festnahmen nach exhibitionistischen Handlungen – Mittersendling und Schwabing

Fall 1:

Am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 08:05 Uhr, befand sich eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München in der Nähe des S-Bahnhofs Mittersendling, als sie einen 52-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München in einem Gebüsch erblickte. Der 52-Jährige suchte den Blickkontakt zur 30-Jährigen und vollzog dabei sexuelle Handlungen an sich selbst.

Als die 30-Jährige mit ihrem Mobiltelefon den Polizeinotruf 110 verständigte, ging der 52-Jährige zu seinem Auto und fuhr davon. Er konnte kurz darauf in der näheren Umgebung festgestellt, angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Nach Abschluss aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 52-Jährige wieder entlassen.

Fall 2:

Am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 12:15 Uhr, ging eine 56-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Hund im Englischen Garten spazieren. Dabei bemerkte sie einen 27-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher dort auf einer Parkbank saß. Als die 56-Jährige am 27-Jährigen vorbeiging, konnte sie erkennen, dass dieser sexuelle Handlungen an sich selbst vollzog.

Die 56-Jährige verständigte mit ihrem Mobiltelefon den Polizeinotruf 110. Der 27-Jährige konnte im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder entlassen.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) die Ermittlungen übernommen.

1474. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Obersendling

Am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 14:00 Uhr, erhielt eine 82-Jährige mit Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter einen Telefonanruf. Dieser gab an, dass der Sohn der 82-Jährigen einen Autounfall gehabt hätte und dieser jetzt Geld benötigen würde, da er sonst ins Gefängnis müsse.

Die 82-Jährige vereinbarte mit dem bislang unbekannten Täter eine Geldübergabe bei sich in der Wohnung. Dort übergab sie später dem unbekannten Täter eine Geldkassette mit einem hohen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Erst mit erheblichem Zeitverzug verständigte die 82-Jährigen den Polizeinotruf 110.

In der Wohnung der 82-Jährigen wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1475. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Am Hart

Am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 22:00 Uhr, verständigte ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110, da er auf der Straße einen 50-Jährigen sah, welcher zwei große Küchenmesser in seinen Händen hielt und dabei sehr bedrohlich wirkte.

Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte zur Tatörtlichkeit entsandt. Während der Fahndung im Nahbereich konnten am U-Bahnhof Harthof zwei 24-jährige Frauen, jeweils mit Wohnsitz in München, angetroffen werden, welche angaben, den 50-Jährigen ebenfalls gesehen zu haben. Außerdem gaben sie an, dass der 50-Jährige ihnen gegenüber geäußert hätte, dass er seinen Freund umbringen würde und hierbei zur Untermauerung seine Messer vorzeigte. Sie gaben an den 50-Jährigen flüchtig zu kennen und zu wissen wo er wohnen würde. Der 50-Jährige konnte schließlich in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Während des Einsatzes meldete sich eine 21-Jährige mit Wohnsitz in München bei den Einsatzkräften und gab an, dass sie von dem 50-Jährigen angegriffen und durch ihn leicht verletzt worden wäre. Sie hatte oberflächliche Schnittverletzungen, benötigte vor Ort aber keinen Rettungswagen.

Da der 50-Jährige psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde nach erfolgter Sachbearbeitung vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 25.