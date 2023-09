PLEYSTEIN, LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Gleich mehrere Verstöße fielen Fahndern bei der Kontrolle eines Kleinbusses am Mittwoch, 6. September auf der Bundesautobahn A6 auf.

Beamte der Grenzpolizei kontrollierten gegen 13:40 Uhr im Bereich Pleystein einen Opel Zafira, der auf der Autobahn in Richtung Grenze unterwegs war. Der Fahrer wies sich mit polnischen Dokumenten aus. Den geschulten Augen der Fahnder fielen hierbei jedoch Ungereimtheiten auf. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um Fälschungen handelt. Auch konnte der echte Reisepass des Fahrers aufgefunden werden. Tatsächlich handelt es sich bei ihm demnach über einen 53-jährigen aserbaidschanischen Staatsangehörigen, dessen Aufenthaltstitel bereits abgelaufen war. Außerdem stellte die Polizei fest, dass die am Opel angebrachten Kennzeichen nicht zu diesem gehörten, sondern von einem anderen Fahrzeug gestohlen wurden. Der Fahrer wurde wegen verschiedener Verstöße wie beispielsweise Urkundenfälschung und illegalem Aufenthalt angezeigt. Er musste im Anschluss an die Kontrolle ausreisen.