SCHWEINFURT. Ein 20-Jähriger ist am Mittwochabend von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Täter entrissen eine Goldkette und flüchteten. Die Kripo ermittelt und bittet nun auch die Bevölkerung um Hinweise.



Kurz vor 18:00 Uhr befand sich ein 20-Jähriger fußläufig in der Niederwerrner Straße, als plötzlich zwei Männer den Weg blockierten. Völlig unvermittelt schlug ihn einer der Männer mehrfach ins Gesicht. Im Anschluss entrissen die Täter dem 20-Jährigen eine Halskette und rannten getrennt in die Richtungen Beethovenstraße sowie Niederwerrner Straße stadtauswärts davon.



Der Geschädigte konnte einen Täter wie folgt beschreiben:

Ca. 30 Jahre alt

Schlank, ca. 170 cm groß

Südländisches Aussehen

Kurze schwarze Haare, Vollbart

Von dem zweiten Täter liegt keine nähere Beschreibung vor.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt nahm die Ermittlungen auf und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.