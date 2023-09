Landkreis Freising. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05./06.09.2023) in ein Einfamilienhaus in der Waldmeisterstraße in Moosburg ein.

Die Täter nutzten dabei die Urlaubsabwesenheit der Bewohner. Zielstrebig durchsuchten sie das Anwesen nach Wertgegenständen. Nachdem sie fündig geworden waren, verließen sie das Haus mit Bargeld und Schmuck in noch nicht bezifferbarer Höhe. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise, die mit dem obig genannten Einbruch in Verbindung stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122/968-0 entgegen.