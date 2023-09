Neufahrn. Landkreis Freising. Am 05.09.2023, gegen 20:40 Uhr, teilte eine aufmerksame Zeugin ein verdächtiges Wohnmobil im Galgenbachweg mit. Die 29-jährige Neufahrnerin beobachtete dabei mehrere Personen ausländischer Herkunft, welche aus dem Fahrzeug stiegen und anschließend in verschiedene Richtungen liefen. Die Polizei ging diesem Hinweis umgehend nach und konnte zehn Personen im Umkreis feststellen, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen offenbar illegal eingereist waren. Das Wohnmobil sowie der oder die mutmaßlichen Schleuser, waren beim Eintreffen der Streifen nicht mehr vor Ort. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen wegen Verdachts der illegalen Einreise und Schleusung sowie die Prüfung weiterer ausländerrechtliche Verstöße übernommen. Die zehn angetroffenen Personen wurden vorübergehend in umliegende Asylunterkünfte verbracht. Die Ermittlungen dauern an.