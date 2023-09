2020 – Videoüberwachung führt zu Tatverdächtigem

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (05.09.2023) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt am Königsplatz. Ein 47-Jähriger wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 20.00 Uhr kam es offenbar zunächst zum Streit zwischen einem 45-Jährigen und einem 47-Jährigen. Im weiteren Verlauf griff der 45-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge den 47-Jährigen mit einem Messer an und verletzte diesen dabei. Anschließend flüchtete der 45-Jährige. Der 45-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Der Vorfall konnte anhand der Videoüberwachung am Königsplatz nachvollzogen und der tatverdächtige 45-Jährige ermittelt werden. Polizeibeamte nahmen ihn im Nachgang vorläufig fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 45-Jährigen.

2021 – Gullideckel herausgehoben

Spickel-Herrenbach – Am heutigen Mittwoch (06.09.2023) hob ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen Gullideckel in der Hofrat-Röhrer-Straße aus dem Schacht. Eine Polizeistreife drehte den Gullideckel schließlich wieder ordnungsgemäß in den Schacht zurück.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2022 – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (01.09.2023) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt auf dem Plärrer. Ein 23-Jähriger wurde hierbei verletzt.

Gegen 22.45 Uhr griff ein bislang unbekannter Täter den 23-Jährigen offenbar im Bereich der Toiletten vor dem Binswanger Zelt an. Ein Zeuge bemerkte dies und kam dem 23-Jährigen zu Hilfe, woraufhin der bislang unbekannte Täter flüchtete. Der 23-Jährige wurde vor Ort auf der Rettungswache am Plärrer versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Trotz sofortiger Fahndung konnte der bislang Unbekannte nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2023 – Briefkasten beschädigt

Hochfeld – Am vergangenen Freitag (01.09.2023) in der Zeit von 14.00 Uhr bis 22.45 Uhr steckten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Werbeprospekte in einem Briefkasten in der Von-Richthofen-Straße in Brand. Es entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2024 – Fahrt unter Alkohol verhindert

Bärenkeller – Am heutigen Mittwoch (06.09.2023) verhinderten Polizeibeamte, dass sich ein 38-Jähriger alkoholisiert hinter das Steuer seines Autos setzte.

Gegen 00.45 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in der Wertinger Straße gerufen. Nach der Anzeigenaufnahme vor Ort gab der 38-Jährige zunächst an mit dem Taxi nach Hause fahren zu wollen. Wenig später beobachteten ihn die Beamten jedoch dabei, wie er sich gerade hinter das Steuer seines Autos setzen wollte. Die Beamten stellten den Autoschlüssel sicher und unterbanden die Heimfahrt des Mannes.

2025 – Von Unbekanntem angerempelt

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (05.09.2023) ging eine bislang unbekannte Person einen 75-Jährigen in der Blücherstraße an. Hierbei versuchte der bislang Unbekannte den 75-Jährigen zu schlagen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Der 75-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2026 - Unfallflucht

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (05.09.2023) verursachte eine bislang unbekannte Person einen Unfall in der Soldnerstraße und entfernte sich.

Gegen 11.00 Uhr beobachtete eine Passantin, wie ein bislang unbekannter Fahrer eines Baustellenfahrzeuges nach rechts in die Elisabethenstraße abbog. Hierbei touchierte er offenbar ein geparktes Auto. Die bislang unbekannte Person entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2027 – Busfahrer angegangen

Hochzoll – Am gestrigen Dienstag (05.09.2023) ging ein bislang unbekannter Täter einen Busfahrer in der Zugspitzstraße körperlich an und verletzte diesen dabei leicht.

Gegen 07.00 Uhr schlug der bislang unbekannte Fahrgast zunächst gegen die Fahrerkabine und beleidigte den Busfahrer mehrfach. Anschließend schlug der bislang Unbekannte den Busfahrer offenbar auf den Hinterkopf. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 30-35 Jahre, 170-180 cm, hellbraune/blonde, schulterlange lockige Haare, schwarze Hose, schwarzes Oberteil, dunkler Rucksack.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2028 – Polizeibeamte angegangen

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (05.09.2023) beleidigte ein 47-Jähriger Polizeibeamte in der Brentanostraße und griff diese auch körperlich an.

Gegen 20.30 Uhr wurde der Polizei durch eine Passantin der 47-Jährige gemeldet, der offenbar alkoholisiert mit einem Fahrrad unterwegs war. Der 47-Jährige zeigte sich bei der anschließenden Kontrolle äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten mehrfach. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich gefesselt. Bei der Kontrolle trat er mehrfach nach den Beamten und wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht, da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 47-Jährigen.

2029 – Kaminbrand

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (05.09.2023) kam es zu einem Kaminbrand in der Lechhauser Straße. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 20.15 Uhr geriet der dortige Kamin in Brand. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht. Ursache für den Brand war ersten Erkenntnissen zufolge Fett, dass in den Kamin gelangte und sich dort entzündete. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.