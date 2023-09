LINDAU. Am 06.09.2023 gegen 10:00 Uhr erhielt die Polizei über die Integrierte Leitstelle die Mitteilung über den Brand an einem Schießstand in der Kemptener Straße.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Kugelfang des Schießstandes im Freien bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald nahezu verhindern. Der Kugelfang brannte vollständig ab, weiterhin wurden zwei Bäume auf dem Grundstück in Mitleidenschaft gezogen, welche nun gefällt werden müssen. Wegen des Einsatzes kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B12.

Der Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Neben Polizeikräften der PI Lindau und der ZED Kempten waren die Feuerwehr und das THW Lindau im Einsatz.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Lindau hat die Ermittlungen aufgenommen. (KPS Lindau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).