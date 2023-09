HUNDERDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Mittwoch, den 06.09.2023, gegen 09:30 Uhr befuhr ein 78-jähriger Ingolstädter mit seinem Opel die A3 in Fahrtrichtung Österreich. Kurz nach der Rastanlage Bayerischer Wald Süd löste sich am Opel des 78-Jährigen, der an der Anhängekupplung befestigte Fahrradträger, samt dem darauf montierten Fahrrad. Der 78-Jährige hielt auf dem Seitenstreifen an und lief über beide Spuren der Autobahn, um den Fahrradträger mit dem Fahrrad, der unter der Mittelschutzplanke lag, zu holen.

Als der Mann bereits mit dem Fahrradträger die linke Spur überquert hatte, musste er den Fahrradträger aufgrund des Gewichts kurz absetzen. Ein 58-Jähriger Skodafahrer aus Lauf / Pegnitz konnte noch bremsen, ein dahinter fahrender 29-jähriger Rumäne erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls erfasste der Skoda den 78-Jährigen. Hierbei zog sich der 78-Jährige schwere Verletzungen zu, die in einem nahegelegenen Krankenhaus derzeit noch behandelt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Autobahnpolizeistation Straubing-Kirchroth zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg - Zweigstelle Straubing geführt. Neben mehreren Polizeistreifen war auch Gutachter vor Ort.

Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um die Ausleitung an der AS Straubing und die Reinigung der Fahrbahn am Unfallort.

Die BAB A3 war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme um 13:30 Uhr vollständig gesperrt.

