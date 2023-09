OBERFRANKEN. Nachdem Ende August das Pilotprojekt der Bayerischen Polizei für klimafreundlichere uniformierte Streifenwagen an den Start ging, bekamen jetzt auch zwei oberfränkische Polizeidienststellen je einen Testwagen mit Elektroantrieb.

Künftig werden die Beamten der Polizeiinspektionen Coburg und Bayreuth-Land einen Audi Q4 e-tron und einen BMW iX1 im Streifenbetrieb auf Herz und Nieren testen. Die Fahrzeuge verfügen über eine vollständige Polizeiausstattung – von der Pylone bis zur schweren Schutzausrüstung. Im Zeitraum der einjährigen Pilotierungsphase werden die Einsatzkräfte die Tauglichkeit der Elektrofahrzeuge ausgiebig prüfen. „Standzeiten sind Ladezeiten“, sagt Bernd Weich vom Sachgebiet Polizeitechnik. Ein Fahrzeug geht an eine Landdienststelle mit einem der größten Dienstbereiche in Oberfranken. Das andere an eine Stadtinspektion. So kann zum Beispiel die Reichweite und die Funktionalität für die verschiedenen Anforderungen des täglichen Streifendienstes ausprobiert werden.