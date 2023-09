1466. Polizeieinsatz zur IAA Mobility - Weitere Blockadeaktion am Dienstag, 05.09.2023 gegen 19:30 Uhr

-siehe Pressebericht vom 05.09.2023, Nr. 1458

-siehe Pressebericht vom 05.09.2023, Nr. 1465

Am Dienstag, 05.09.2023 gegen 19:30 Uhr, führten Klimaaktivisten in München im Bereich der Donnersberger Brücke auf der Abfahrt zur Arnulfstraße eine Blockadeaktion durch. Insgesamt beteiligten sich sechs Personen, die teilweise auf der Fahrbahn und aneinander festgeklebt waren.

Durch die Blockadeaktion kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, durch die Polizei mussten umfassende Verkehrsmaßnahmen getroffen werden. Die Versammlung wurde durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei aufgelöst. Gegen 20:45 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

Die beteiligten Aktivisten wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen gegen die beteiligten Personen werden wegen Nötigung, Verstößen gegen die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München und gegen das Bayerische Versammlungsgesetz geführt. Bei einigen Personen lag zudem ein Verstoß gegen Einzelverfügung der Landeshauptstadt München vor, die u. a. das Mitführen von Klebstoffen verbietet.

1467. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Schwabing

Am Dienstag, 05.09.2023, gegen 16:00 Uhr, befand sich ein 37-Jähriger im Englischen Garten am Schwabinger Bach und führte sexuelle Handlungen an sich aus. Dadurch fühlten sich drei Studentinnen (22 Jahre mit Wohnsitz in Freising, 25 Jahre mit Wohnsitz im Landkreis Würzburg und 26 Jahre mit Wohnsitz in Würzburg) belästigt. Die Frauen verständigten den Polizeinotruf 110.

Die alarmierten Beamten konnten den 37-Jährigen mit italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland an der Tatörtlichkeit antreffen und vorläufig festnehmen. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Sachbearbeitung entlassen. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlungen angezeigt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1468. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Kleinkraftrad; eine Person verletzt – Ramersdorf

Am Dienstag, 05.09.2023, gegen 20:40 Uhr, rangierte ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem MAN Kleintransporter rückwärts aus der Einfahrt eines Wohnanwesens in der Balanstraße.

Zeitgleich fuhr ein 86-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Aprilia Kleinkraftrad die Balanstraße in Richtung Hockäckerstraße.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kleintransporter und dem Kleinkraftrad. Der 86-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste noch vor Ort reanimiert werden. Im Anschluss wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund bestehender Lebensgefahr wird der 86-Jährige weiterhin intensivmedizinisch versorgt.

Die Balanstraße musste auf dem Straßenabschnitt zwischen Mitterweg und Hochäckerstraße für ca. zwei Stunden gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1469. Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen – Altstadt

Am Montag, 04.09.2023, gegen 22:50 Uhr, wollten ein 44-Jähriger und ein 29-Jähriger eine Diskothek in der Sonnenstraße besuchen.

Nachdem sie vom Türsteher (44 Jahre, Wohnsitz in München) abgewiesen worden waren, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit diesem in deren weiterem Verlauf der 29-Jährige eine Geste zeigte, die eine Identifizierung mit einer verbotenen Organisation zum Ausdruck bringt.

Der 44-Jährige beleidigte den Türsteher und hielt seine mitgeführte Bierflasche bedrohlich in die Luft. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten kam es nicht.

Der 29-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Unterallgäu wurde aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt, der 44-Jährige wegen Beleidigung und Bedrohung.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1470. Körperverletzungsdelikt – Riem

Am Montag, 04.09.2023, gegen 11:40 Uhr, brachte eine 40-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich des U-Bahnhofs Messe West Plakate im Rahmen des Wahlkampfes an. Als Mitglied im Ortsverband einer politischen Partei des Stadtbezirks Trudering-Riem hatte sie ein berechtigtes Interesse für die Wahlwerbung.

Zum Anbringen der Plakate benutzte sie Kleister. Während der Tätigkeit kam eine ihr unbekannte Frau auf sie zu, die sie zunächst verbal bedrohte und im weiteren Verlauf eine Flasche Essigessenz auspackte und diese in Richtung der 40-Jährigen schüttete. Die 40-Jährige konnte ausweichen und wurde somit von der Flüssigkeit nicht getroffen.

Die offensichtlich psychisch auffällige unbekannte Frau entfernte sich unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 44 übernommen.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 50 – 60 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, auffällige Verdickung rechts und links am Hals (vermutlich Kropf), zwei große Beulen an der rechten Stirn, schlanke Statur, hohe Stirn, längliche ovale Gesichtsform, dunkelblonde wellig-dichte schulterlange Haare, gerötete und gebogene Adlernase, dünne schmale Lippen, sprach hochdeutsch, Raucherin und führte eine schwarze Handtasche mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Messestadt West, Willy-Brandt-Platz, Edinburghplatz (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.