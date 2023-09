BURGKIRCHEN A. D. ALZ, LKR. ALTÖTTING. Am Dienstagmorgen, 5. September 2023, wurden zwei mutmaßliche Kupfer- und Buntmetalldiebe durch Beamte der Bundespolizei in Burgkirchen an der Alz vorläufig festgenommen, nachdem sich diese zunächst einer Kontrolle entzogen hatten. Die Kripo Mühldorf übernahm die Ermittlungen in der Sache und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung bezüglich möglicher Tatorte und weiterer Beteiligter. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftantrag gegen die beiden Tatverdächtigen.

In der Nacht von Montag (4. September 2023) auf Dienstag (5. September 2023), wurden Beamte der Bundespolizei gegen 01.30 Uhr am Grenzübergang Tittmoning auf einen roten Mercedes Sprinter mit Mühldorfer Kennzeichen aufmerksam. Dieser fuhr hinter einem kleineren Lkw mit Altöttinger Kennzeichen auf der Bundesstraße 20 Richtung Hochöster.

Als sich die Einsatzkräfte der Bundespolizei zu einer Kontrolle des Gespanns entschlossen, scherte der rote Sprinter immer wieder aus und fuhr teilweise auf die Gegenfahrbahn, so dass sich die Polizeistreife nicht zu einer Anhaltung vor den Lkw setzen konnte.

Als eine zweite Streife der Bundespolizei bei der Anhaltung unterstützen wollte, setzte sich der Lkw ab und fuhr an der Einmündung Richtung Kirchweidach in ein Maisfeld. Zwei männliche Personen flüchteten unmittelbar aus dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die daraufhin sofort eingeleiteten Such- und Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

In dem zurückgelassenen Lkw konnten ca. zwei Tonnen Buntmetall und Kupferteile, darunter auch Kleinstteile, aufgefunden und sichergestellt werden.

Kurze Zeit später gelang einer Streife der Bundespolizei die Anhaltung des roten Sprinters. Die beiden darin befindlichen Personen konnten kontrolliert und anschließend vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund der Tatumstände übernahm das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeistation Mühldorf die Ermittlungen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein, stellte Haftanträge gegen die beiden 28- bzw. 56-jährigen Tatverdächtigen wegen des dringenden Verdachts des Bandendiebstahls sowie bandenmäßiger Hehlerei. Die beiden deutschen Tatverdächtigen werden im Laufe des heutigen Mittwochs dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Entscheidung vorgeführt.

Die Kriminalpolizeistation Mühldorf sucht derzeit nach Geschädigten der Buntmetall- und Kupferdiebstähle sowie eines möglichen gefährdeten Pkw-Fahrers in der besagten Nacht und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem wurde in Deutschland oder Österreich in letzter Zeit Buntmetall oder Kupfer - auch Kleinstteile - entwendet?

Welcher Pkw überholte in der Nacht von 4. auf 5. September 2023 zwischen 01.30 und 01.45 Uhr das Gespann (roter Sprinter mit Mühldorfer Kennzeichen und LKW mit Altöttinger Kennzeichen) auf der Bundesstraße 20 zwischen Tittmoning und Hochöster?

Wer kann Angaben zu der Identität oder dem Aufenthaltsort der beiden geflüchteten Männer aus dem Lkw machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben?

Zeugenhinweise erbittet die Kripo Mühldorf unter der Telefonnummer 08631/3673-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.